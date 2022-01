Acquisitions, nouveautés… Cafeyn ne veut pas être lu avec modération

Le kiosque à journaux numérique évolue et tend vers une transformation en une plateforme multi-formats, sans oublier de proposer des nouvelles fonctionnalités à ses abonnés.

Investir en Europe et en Amérique du nord, renforcer ses liens et acheter d’autres acteurs, telles sont les grandes lignes de la transformation de Cafeyn. Ari Assuied, fondateur et directeur général de l’entreprise comptant désormais plus de 2,5 millions d’utilisateurs a présenté ses ambitions pour l’avenir de sa plateforme. Si le kiosque numérqiue s’est récemment renforcé en rachetant SFR Presse et Blendle, son ambition de créer un leader européen du “streaming de l’information” ne s’arrête pas là.

La plateforme entend en effet investir dans les marchés où elle est le mieux établi, parmi lesquels la France, le Royaume-Uni et le Pays-Bas, mais également continuer d’acquérir de nouveaux utilisateurs. Notamment, par exemple, en rachetant des sociétés situées en Europe ou même en Amérique du Nord, dans des pays proposant une grande pluralité de l’information. Cafeyn n’écarte également pas l’idée de se développer en Afrique “sans que cela soit une priorité stratégique“.

Vers une plate-forme multi-formats

En plus de faire grandir le groupe, la plateforme veut diversifier ses contenus et les formats, notamment en proposant des vidéos, des podcasts ou encore des infographies à terme dans un marché “extrêmement concurrentiel et qui s’européanise“. Les acquisitions de nouvelles société pourront notamment permettre “de toucher de nouvelles cibles et fidéliser” les abonnés, mais la diversification a également pour but de développer la marque.

La transformation et l’évolution se fait également au sein même de ses offres, puisque la plateforme a également présenté des nouveautés, certaines déjà disponibles et d’autres à venir. Ses applications mobiles se sont notamment enrichie d’articles audios réalisés par des voix professionnelles sur une sélection d’articles audio choisis par ses équipes éditoriales et en fonction de l’actualité du moment. Au total, ce sont 7 à 9 articles qui sont proposés par semaine, la France et le Royaume-Uni ayant la primeur de cette fonctionnalité disponible sur iOS et Android.

Mais Cafeyn veut également étendre un service qui était autrefois testé chez les abonnés SFR : le fil d’information en continu. Dans les prochaine semaines, les abonnés au service (dont les abonnés Freebox Delta) pourront en effet bénéficier de cette nouvelle rubrique contenant des articles diffusés quotidiennement par les éditeurs et ce, de manière instantanée, dans le but de s’informer en temps réel. Une fonctionnalité permise grâce à un partenariat avec des éditeurs comme Challenges, Libération ou encocore Slate ou Brief.me. Plus de 20 fournisseurs de contenus sont associés à la plateforme, qui compte bien trouver davantage d’associés à l’avenir. En plus d’un effort réalisé avec ces partenaires, “l’arrivée du fil d’actualité en continu est très symbolique pour nous, parce que nous savons qu’il répond à une forte demande de la part d’un public plus jeune qui aujourd’hui délaisse les sources d’information papier traditionnelles au profit de contenus numérisés. ” explique la plateforme.

L’intégration de ces nouveautés “illustre parfaitement la volonté de Cafeyn de replacer l’innovation au centre de l’expérience client“, explique Ari Assuied. La plateforme entend également jouer un rôle dans l’information des français dans le cadre de l’élection présidentielle de 2022. Cafeyn s’est ainsi associée à Brief.me dans l’optique de proposer des contenus “originaux, qualitatifs et neutres, en phase avec l’actualité, pour explorer les sujets de la campagne“. Le tout avec une possibilité pour les abonnés de participer, puisque ces derniers pourront voter sur les réseaux sociaux et sur la newsletter pour des sujets qu’ils souhaitent voir aborder la semaine suivante. Une newsletter est d’ores et déjà envoyée aux abonnés un dimanche sur deux depuis un mois. Dans cette même optique d’information, Cafeyn ouvrira l’accès à sa plateforme, en illimité pendant un mois avant le premier tour, dès le 10 mars et jusqu’au 10 avril.

Pour rappel, l’abonnement Cafeyn est inclus dans l’offre Freebox Delta et permet d’accéder à de nombreux titres de presse directement depuis une application disponible sous Android et iOS.

Source : CBNews