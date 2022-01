Abonnés Freebox Delta : une nouveauté majeure et pratique débarque sur Cafeyn

L’audio débarque sur Cafeyn dans sa version pour iPhone. Les utilisateurs peuvent désormais écouter leurs articles dans n’importe quelle situation.

Lire l’actualité sur l’écran de votre smartphone en marchant dans la rue, ce n’est pas pratique et cela peut même occasionner des télescopages. Lors d’un footing, c’est impossible, reste alors la radio. Pour les utilisateurs de Cafeyn sur iOS, une fonctionnalité forte utile vient de débarquer dans l’application lors d’une nouvelle mise à jour estampillée 5.19. “L’audio débarque ! Chaque jour, écoutez vos articles audio dans les transports, en faisant votre jogging ou au chaud dans votre lit”, annoncent les développeurs. Il est ainsi désormais possible de vivre l’expérience de l’audio directement sur la page d’accueil.

Le service de presse populaire inclus notamment dans l’offre Freebox Delta et ses déclinaisons Pop et Apple TV avec un catalogue dédié aux abonnés Free, s’est aussi doté d’une nouvelle page d’accueil en début d’année sur les iPhone. “Repensée, plus lisible et élégante, cette page fait la part belle aux recommandations éditoriales et à vos contenus préférés pour découvrir toute la richesse de Cafeyn, ne rater aucune actualité et découvrir de nouveaux sujets”, annonçaient alors les développeurs.

A l’occasion des élections 2022, la plateforme vous aide aussi à y voir plus clair via partenariat avec Brief.me pour décrypter les enjeux de la prochaine élection présidentielle. “Toutes les deux semaines le dimanche, vous recevez une newsletter exclusive de la rédaction de Brief.me explorant les sujets de la campagne, avec le point de vue des candidats et leurs propositions”, indique Cafeyn.