Free lance une nouvelle énigme spatiale, mais où va sortir de terre un futur Free Center ?

L’opérateur fait une nouvelle fois travailler les méninges des internautes afin de leur deviner dans quelle ville il ouvrira prochainement une nouvelle boutique.

Après avoir inauguré 51 nouveau Free Centers en 2021, l’opérateur de Xavier Niel enchaîne les annonces en ce début d’année. Si sa 160e boutique a ouvert ses portes le 13 janvier, d’autres ouvertures sont à venir notamment à Noisy-le-Grand et Drancy en Seine-Saint-Denis, mais aussi à Saint-Etienne, Quimper, Saint-Malo et Nevers.

La liste va encore d’allonger puisque Free lance ce 20 janvier une nouvelle énigme sur Twitter dans le but de laisser les internautes deviner la ville où i la décidé de s’implanter ou de renforcer sa présence. Cette fois, l’indice prend la forme d’un rébus présentant la Terre, Mars et un calendrier. A vous de jouer.

Les missions d’un Free Center

Les boutiques de l’opérateur assurent 3 missions convergentes. La première est d’élargir la base d’abonnés via le recrutement de nouveaux clients ou la conversion d’abonnés fixes existants vers le mobile et réciproquement. Le seconde coule de source, à savoir “assurer une mission de Service Après-Vente auprès des abonnés existants et rassurer par la présence physique”. Et enfin de communiquer sur la marque Free en matérialisant sa présence à proximité des abonnés tout en promouvant l’intérêt de son offre. Il s’agira aussi désormais de booster la vente de terminaux via la nouvelle offre Free Flex. Autre nouveauté depuis juillet, l’opérateur propose les smartphones disponibles sur son site, directement à l’achat dans ses Free Centers, désormais équipés de stocks.

Pour rappel, Free dispose aussi d’une présence physique complète grâce à son réseau de bornes de souscription d’abonnements mobiles et de distribution automatique de cartes SIM. Pour cela, l’opérateur s’appuie sur un partenariat avec le réseau de magasins « Maison de la Presse » et « Mag Presse ». A fin décembre 2020, Free comptait environ 1 500 bornes sur l’ensemble du territoire.