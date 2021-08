Freebox Delta, Delta Pop et Delta Apple TV 4K : Cafeyn précise que son offre incluse est spécifique à Free, et donne la liste des titres disponibles

Des centaines de magazines à découvrir avec votre Freebox Delta

L’offre Freebox Delta et ses déclinaisons (Delta + Pop et Delta + Apple TV) comprend un abonnement au service Cafeyn, anciennement LeKiosk, permettant d’accéder à un grand nombre de titres de presse sur ordinateur, mais également sur smartphone et tablette tactile grâce à des applications mobiles disponibles sur l’App Store et le Play Store.

Des centaines de titres de presse sont ainsi accessibles gratuitement pour les abonnés Freebox concernés. Ce service Cayfen est également disponible via un abonnement spécifique si vous vous n’avez pas de Freebox, ou encore dans certaines offres des autres opérateurs, comme chez SFR par exemple. Mais Cafeyn vient de préciser sur Twitter que chacune de ses offres est différente et intègre donc des titres de presse différents.

Bonjour, en effet chaque offre propose un catalogue différent suite à des décisions d’éditeurs. Nous ne sommes pas en mesure de répondre favorablement à votre demande. Par contre, nous pouvons vous envoyer le lien du catalogue Free pour que vous ayez une idée des titres éligibles Cafeyn (@cafeyn_fr) August 23, 2021

Dans ces conditions il peut être difficile de savoir à quels titres de presse vous avez accès gratuitement avec votre abonnement Freebox Delta. Une page spécifique, qui propose l’ensemble des magazines et journaux inclus avec Free, permet ainsi de vous y retrouver, indique Cafeyn. Elle est disponible à l’adresse https://www.cafeyn.co/fr/free/catalog