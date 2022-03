Clin d’oeil : un incident réseau gênant chez Orange gâche la fête dans un casino

Pas de réseau, pas de casino ni de moyens de retirer de l’argent pour jouer ! Un message plutôt courant aux conséquences pour le moins insolites. Mercredi 23 mars, Orange a communiqué autour d’un incident réseau perturbant les services Livebox dans 8 communes dans le Haut Jura, comme Rousses et Morbier-Bellefontain : “Nous travaillons à la résolution que nous estimons au 24 mars en fin de matinée”, a précisé l’opérateur historique. Selon lui, un câble de fibre optique a été sectionné au cours d’un chantier de travaux public, privant près de 5 500 abonnés de connexion. Si les techniciens ont procédé à une réparation provisoire pour rétablir la connexion à une majorité de clients, certains ont été fortement gêné. Si ce genre d’incident n’arrive jamais à point nommé, le casino JOA de Saint-Laurent-en-Grandvaux s’en souviendra longtemps. Ce mercredi devrait être un jour de fête pour l’établissement, de nouveaux jeux devaient être présentés lors d’un événement spécial baptisé Mix. La direction a finalement décidé de fermer les portes, avant de permettre l’accès à quelques jeux plus tard dans l’après-midi. Triste journée.

D’autres professionnels ont été impactés, comme une banque BNP Paribas dont les conseillers ont dû rejoindre une autre agence. Par ailleurs, certains distributeurs ne permettaient plus d’effectuer des retraits, l’incident a également perturbé le réseau des terminaux bancaires. Les abonnés mobiles ne sont pas passés à travers les mailles du filet non plus, le réseau 3G a été touché dans plusieurs communes, pour un rétablissement attendu ce vendredi 25 mars.

Source : Le Progrès