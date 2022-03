BFM Paris élargit son champ d’action sur Freebox TV

Comme prévu, la chaîne de BFM TV dédiée à l’actualité parisienne devient BFM Paris Île de France.

Depuis aujourd’hui, BFM Paris a changé de nom et de portée, en devenant BFM Paris Île de France. Toujours disponible sur le même canal (943 sur Freebox TV), elle propose ainsi l’actualité autour des huit départements composant la région (Paris, Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne et Val d’Oise).

Une évolution majeure pour la première chaîne locale du groupe, qui change donc d’échelle mais continuera de proposer l’information locale en direct, le trafic, la météo, les sorties, le sport et toutes les informations servicielles : qualité de l’air, indicateurs du niveau d’allergie.

🔴@BFMParis devient « BFM PARIS ÎLE-DE-FRANCE »

🎊Dès aujourd'hui, la 1ère chaîne d’info locale francilienne change d’identité

🗣️ Plus d'infos, plus près de chez vous et à votre service

➡️Présente dans les 8 départements d'Île-de-France

📺Canal 30 de la TNT pic.twitter.com/yZdo5gM5Uc

