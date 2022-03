Iliad annonce “une forte croissance à tous les niveaux”, sa stratégie fonctionne

S’il n’a pas connu la crise pendant la pandémie, Iliad a mis le paquet en 2021 pour gagner en croissance. Une année florissante placée sous le signe de la transformation et de la conquête commerciale en Europe.

“Changements structurants, lancements commerciaux, investissements massifs, initiatives environnementales: l’année 2021 a été particulièrement riche”, annonce ce 22 mars pour le groupe Iliad à l’occasion de la présentation de ses résultats annuels.

Il faut dire que ses investissements et sa stratégie commerciale lui permettent d’enregistrer de très bonnes performances à tous les niveaux et sur toutes les géographies. En France, sa base d’abonnés actifs a crû de 439 000 unités durant l’année grâce à son forfait mobile 210 Go et la fibre. De l’autre côté des Alpes, Iliad Italia a séduit 1,3 million de nouveaux abonnés dans un contexte concurrentiel très intense. La Pologne n’est pas en reste, Play a aussi montré une belle amélioration avec 181 000 nouveaux clients actifs.

Ces résultats commerciaux solides se répercutent ainsi positivement sur les comptes du groupe. “En 2021, dans chacune de ces trois pays, le groupe enregistre une croissance combinée de son

chiffre d’affaires, de son parc d’abonnés et de son EBITDAaL”, révèle Iliad.

De manière globale, le chiffre d’affaires annuel consolidé du groupe apparaît en hausse de 29,2% à 7,5 milliards d’euros quand son EBITDAaL progresse de 51% à 2,95 milliards d’euros. Autre performance notable, le cash-flow opérationnel est multiplié par plus de 6 et s’élève à 666 millions d’euros,“malgré une hausse sensible de nos investissements en France qui va nous permettre d’améliorer notre compétitivité et d’augmenter nos parts de marché sur les marchés B2B et du mobile”.

Retiré de la bourse depuis octobre dernier, Iliad rappelle par ailleurs avoir gagné en indépendance, flexibilité et potentiel. “Avec un levier financier de 2,7x à fin 2021, en amélioration de 0,5x sur 12 mois, le groupe confirme sa capacité à combiner des opérations de croissance externe tout en maintenant une discipline financière rigoureuse. L’intégration prochaine d’UPC Pologne s’inscrit parfaitement dans cette optique”, explique-t-il.

Thomas Reynaud, directeur du groupe Iliad a déclaré : « 2021 a été une année de transformation. Nous avons à la fois gagné en indépendance avec la sortie de la bourse, poursuivi notre stratégie européenne, adressé de nouveaux segments de marché avec le Cloud et le B2B et connu de beaux succès commerciaux sur 3 géographies. Au-delà de nos nombreux enjeux industriels, nous continuerons en 2022 à œuvrer pour rester un groupe à taille humaine, pour maintenir notre singularité, pour renforcer notre dimension européenne et réussir notre transition environnementale. »