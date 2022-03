Free Mobile : encore un nouveau record de vitesse, cap sur les 1,5 Gbits/s

Ce nouveau record a été réalisé non seulement grâce à la 5G 3,5 GHz en 70 MHz mais aussi via l’agrégation de trois fréquences 4G de l’opérateur, 700 MHz, 1800 MHz et 2600 MHz. A noter que la 5G 3,5 GHz de Free mobile commence à faire des prouesses, cet abonné a été flashé à 945 Mbits/s, rien que sur cette bande de fréquence. La performance aurait pu être encore plus impressionnante si le site mobile sur lequel le test a été effectué, supporrtait la fréquence 2100 MHz de l’opérateur. Ce qui augure de nouveaux records prochainement. Ces mesures de débits proviennent des utilisateurs de l’application RNC Mobile.