Totalement fibrés : Free cartonne à tous les niveaux, pourquoi le quitter ?

Nouveau numéro de « Totalement Fibrés », notre magazine YouTube hebdomadaire, réalisé dans les conditions du direct, sans montage, afin d’être au plus proche de l’actualité.

Aujourd’hui nous revenons sur l’année exceptionnelle de Free et de sa maison-mère Iliad, avec d’excellents résultats en 2021. Nous nous questionnerons également sur les raisons de quitter un opérateur mobile, quel qu’il soit. Vous pourrez également retrouver un condensé de l’actualité sur un bandeau défilant durant l’émission et nos coups de coeur et nos coups de gueule de la semaine.