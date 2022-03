Apple pourrait proposer une nouvelle solution pour vous procurer votre iPhone ou votre iPad au lieu de l’acheter

Une nouvelle formule de commercialisation de ses appareils serait dans les cartons d’Apple.

D’ici la fin de l’année ou l’année prochaine, louer un iPhone directement à Apple pourrait être possible. C’est en tout cas ce que révèlent certaines indiscrétions de Bloomberg et de The Verge, avec une idée d’une formule d’abonnement matériel.

Une logique qui ferait suite au basculement de la firme de Cupertino qui propose depuis peu de nombreux services mensuels comme Apple Music, Apple TV Plus, Apple News Plus, Apple Fitness Plus et Apple Arcade, avec même un pack en regroupant la majorité sous la formule de Apple One.

D’après Bloomberg, les frais mensuels ne seraient pas simplement le prix de l’appareil réparti sur un certain nombre de mensualité. Il serait ainsi possible qu’un tarif différent émerge, avec la possibilité de passer à un nouvel appareil au moment de sa sortie, le tout lié à un compte Apple ID.

La location est déjà possible chez des opérateurs ou revendeurs compétents, notamment pour les iPhone, mais le géant américain pourrait, en lançant cette formule, changer la donne. A travers la suppression d’un intermédiaire, les revenus seraient ainsi plus importants. Les lignes sont encore floues, mais le projet serait assez bien avancé, avec une ambition de lancement pour fin 2022 ou l’année prochaine.