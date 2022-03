Free Mobile : un nouveau record de vitesse sur son réseau 4G et 5G

A l’heure où la 5G des opérateurs repose toujours sur un coeur de réseau 4G, certains abonnés affolent les compteurs. Chez Free Mobile aussi.

Dépasser les 1200 Mbits/s en débit moyen sur le réseau 5G de Free Mobile, c’est possible dans certaines conditions grâce au duo 5G et agrégation des fréquences 4G. Si globalement l’opérateur a affiché en moyenne des débits 5G en-deçà de ses rivaux en 2021, bien que second toutes technologies confondues selon le baromètre annuel de nPerf, son réseau contente certains abonnés en quête de vitesse, et ce à coup de speedtests. Mois après mois, force est de constater que les records se succèdent. Ce mardi 8 mars à 8h25, un membre très connu de la communauté Free, Vache GTI, a réalisé la meilleure performance en date à Bordeaux à l’aide son Xiaomi Mi 11 5G. Connecté à une antenne en 5G nsa 3,5 Ghz et en 4G 700+1800+2100+2600 MHz (mimo4x4), cet abonné a été flashé à 1246,45 Mbits/s en download avec un pic à 1372 Mbits/s. Côté upload, la mesure est en ligne avec la partie haute du classement (89,06 Mbits/s).

Comme à chaque record, Xiaomi et sa marque Poco continuent de faire des prouesses sur le réseau de Free Mobile, en atteste le top smartphones de notre partenaire RNC Mobile. Dans les 10 modèles les plus performants, figurent 6 terminaux de la marque chinoise. Tous ont dépassé le gigabit/s.

Pour rappel, Univers Freebox vous propose la rubrique “records”. Celle-ci vous permet de découvrir les meilleurs débits réalisés par les utilisateurs de l’application RNC Mobile, sur toute la France. Vous pouvez également retrouver les records dans chaque département ou région. A chaque fois, il vous est indiqué le débit descendants et montants de ces records, ainsi que bien sûr les villes dans lesquelles ils ont été mesurés.

Participez à l’amélioration de la carte participative et des records chez Free Mobile

Vous pouvez surtout participer au développement de la carte participative et celle des records du réseau Free Mobile en téléchargeant l’application RNC Mobile sur le Play Store. Vous pouvez ainsi réaliser des tests de débits qui seront bien sûr intégrés à la carte, mais l’application vous propose également d’autres fonctions et informations.