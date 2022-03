Abonnés Freebox Pop, Delta et Révolution : Free lance une nouveauté très attendue sur la version iOS d’Oqee

Après Chromecast, Oqee devient désormais compatible avec AirPlay.

Les détenteurs d’iPhone et d’iPad peuvent désormais diffuser leurs contenus via Airplay. Les développeurs annoncent aujourd’hui le déploiement progressif de la version 1.6.0 de l’application Oqee sur iOS. Au premier rang de cette mise à jour, l’intégration de Airplay. Pour rappel, cette fonctionnalité permet de diffuser photos, vidéos et autres contenus depuis votre smartphone ou tablette vers un appareil compatible, comme l’Apple TV 4K ou des téléviseurs dont vous pouvez retrouver la liste ci-dessous.

Une fonctionnalité très attendue, après le lancement de son équivalent pour Android Chromecast en janvier dernier. Comme c’est souvent le cas, la mise à jour d’Oqee sur les terminaux mobiles d’Apple s’accompagne d’une version pour Apple TV. Parmi les améliorations communes, on peut retrouver la proposition de suppression des enregistrements à la fin de la lecture et après une longue période sans lecture de contenu, déjà implémentée sur Android TV et Mobile. De plus, cette version 1.6.0 intègre également un correctif commun aux deux versions, faisant d’une erreur pouvant empêcher la création d’un enregistrement de l’histoire ancienne.

Les détenteurs d’iPhone et d’iPad peuvent désormais supprimer des éléments dans l’historique de recherche. Pour les abonnés utilisant l’Apple TV 4K, un correctif du déplacement de la tête de lecture avec la télécommande Siri Remote est également de la partie.

Pour rappel, la version mobile d’Oqee est disponible pour les abonnés Freebox Delta, Pop, Révolution mais également pour les abonnés Freebox mini 4K équipés d’un player Pop ou Apple TV4K en multi-tv.