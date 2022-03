Orange, Free, SFR et Bouygues : comparatif des gains d’abonnés sur le mobile et les box au 4e trimestre

Tous les opérateurs ont désormais publié leurs résultats pour le 4e trimestre 2021, il est à présent possible de réaliser un comparatif. Orange, Free et Bouygues progressent bien, SFR est en retrait.

Quel opérateur a engrangé le plus d’abonnés sur les différents segments lors du 3e trimestre 2021 ? Orange continue de faire cavalier seul sur la fibre, tout en performant aux côtés de Bouygues Telecom sur le fixe et sur le mobile. Free Mobile confirme son retour en force à quelques encablures, et confirme son rang de deuxième recruteur FTTH. Comme au troisième trimestre, SFR arrive dernier sur tous les segments.

Bouygues Telecom et Orange devant, Free reste au contact

La course aux abonnés poursuit sa dynamique trimestre. Si Bouygues Telecom confirme son fauteuil de leader sur la période, Orange lui colle aux basques avec seulement 1000 abonnés de moins recrutés, l’opérateur historique progresse également grâce à sa nouvelle grille de forfaits premium sans engagement. Free Mobile passe de la seconde place à la troisième place mais reste en embuscade, grâce à sa montée en gamme et sa solution Free Flex qui lui permet de doubler voire tripler ses recrutements depuis le troisième trimestre en comparaison des deux premiers exercices de l’année 2021. Enfin, SFR reste dernier avec un quatrième trimestre en ligne avec le précédent malgré des offres agressives de sa marque low cost.

Recrutements sur le mobile

1- Bouygues Telecom : +133 000

2- Orange : +132 000

3- Free Mobile : +125 000

4- SFR : + 85 000

Bouygues Telecom et Orange font jeu égal sur le fixe, SFR dans le rouge

Après avoir perdu son leadership l’été dernier au profit d’Orange, Bouygues Telecom revient à hauteur de l’opérateur historique, tous deux ont recruté 73 000 nouveaux abonnés sur le segment (ration ADSL/fibre). Free est en embuscade avec 69 000 nouveaux clients. Derrière, SFR ne peut suivre une nouvelle fois la cadence imposée par ses rivaux. Après avoir retrouvé des recrutements positifs lors du troisième trimestre (+4000 clients), l’opérateur au carré rouge rechute avec la perte de 2000 abonnés, mais se félicite de compter désormais seulement 2,6 millions d’abonnés ADSL à fin décembre 2021.

Recrutements sur le fixe

1- Orange et Bouygues : +73 000

2- Free : +69 000

3- SFR : -2000

Orange fait cavalier seul sur la fibre, Free se renforce au 2e rang, SFR dans les choux

A l’heure où la fibre se démocratise en France au fil des déploiements, la demande des Français ne fléchit pas d’un poil. Lors du 4e trimestre 2021, Orange continue de garder ses distances avec ses rivaux avec 331 000 nouveaux abonnés (recrutements et migrations), c’est le sixième trimestre consécutif au dessus de la barre des 300 000. Sa base s’élève désormais à 6 millions de clients FTTH. “Ces chiffres illustrent le succès de sa stratégie de transition du cuivre vers la fibre, qui nous permet de maintenir sa part de marché fixe sur tout le territoire”, a indiqué le FAI.

Sur la seconde marche du podium, Free confirme son rang de premier opérateur alternatif et deuxième meilleur recruteur. Il maintient son rythme de troisième avec 227 000 nouveaux clients (migrations comprises) au 4e trimestre, pour une base totale 3,8 millions de clients sur le segment. A retenir aussi, la performance de Bouygues Telecom et ses 203 000 nouveaux abonnés séduits. Son parc atteint 2,3 millions d’abonnés à fin 2021. Plus de la moitié des clients fixe possèdent désormais une offre FTTH chez l’opérateur, tout comme Free.

Derrière, SFR perd encore des parts de marché et peine à suivre. l’opérateur a annoncé avoir recruté 138 000 abonnés sur la fibre entre fin septembre et le 31 décembre, en légère progression par rapport au trimestre précédent. Ses performances apparaissent durant chaque exercice très en deçà de ses rivaux surtout que la base de ses clients fibre pour la France comprend les abonnés FTTH, FTTB et 4G Box.

Nouveaux abonnés fibre

1- Orange : + 351 000

2- Free : +227 000

3- Bouygues Telecom : + 203 000

4- SFR : + 138 000