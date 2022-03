Free lance une mise à jour d’Oqee sur son Player Pop et Android TV avec une nouveauté

L’interface TV de Free s’étoffe d’une nouvelle plateforme et s’améliore sur les appareils Android TV, y compris sur le player Freebox Pop.

Abonnés Freebox, il est temps de redémarrer votre terminal Android TV. Une nouvelle version d’Oqee est désormais disponible sur les appareils tournant sous Android TV. Pour rappel, les abonnés Freebox Pop, Delta, Révolution ont accès à l’interface sur l’OS TV de Google (a partir d’Android 8.0), ainsi que les abonnés Freebox mini 4K équipés en multi-TV d’un player Pop ou Apple TV 4K.

Dans cette version estampillée 1.0.148, les développeurs annoncent notamment le lancement de l’offre SVOD de Filmo sur Player Pop. Seuls le service de VOD (achat ou location de films) était jusque là disponible, vous pourrez désormais profiter de l’offre par abonnement comprenant près de 1000 films, allant des blockbuster aux films d’auteurs en passant par une sélection de films qualifiés “d’introuvables“. D’autres contenus seront proposés dans cette offre à 6.99€/mois, comme des entretiens exceptionnels avec de grands cinéastes et si vous ne souhaitez pas attendre pour découvrir une sortie récente, vous bénéficiez alors d’une offre de -50% sur les films proposés en VOD.

Cette nouvelle version apporte également la proposition de suppression des enregistrement à la fin de la lecture et après une longue période sans lecture de contenu. Une fonctionnalité assez pratique, notamment pour les abonnés Freebox Révolution ne disposant que de 10h d’enregistrements sur Oqee au lieu des 100h proposés aux abonnés Freebox Delta et Pop. Elle a déjà été implémentée dans la version mobile d’Oqee sur Android.

Plusieurs correctifs sont également de la partie, notamment concernant un écran noir s’affichant lors de la lecture ou encore une correction de l’epg manquant sur France 3. De plus, “un bandeau d’erreur informant de l’absence de protection HDCP sur la sortie HDMI pouvait empêcher la lecture de certains flux live. Le flux est maintenant lu en qualité réduite et un message d’avertissement s’affiche pour indiquer que la qualité maximale est réduite pour cause d’absence de HDCP” expliquent les développeurs.