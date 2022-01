Free lance deux grosses nouveautés sur Oqee dont la fonctionnalité Chromecast

Après les iPhone la semaine dernière, c’est au tour des smartphones Android de recevoir une nouvelle version d’Oqee. Les utilisateurs peuvent désormais de profiter de la fonction Chromecast et du PIP.

Disponible sur Android mobile et tablette à partir d’Android 7.1, une nouvelle version est en cours de déploiement progressif pour les abonnés Freebox Pop et Delta utilisant l’application TV de Free en mobilité. Deux nouveautés importantes sont au programme, la fonctionnalité Chromecast qui vous permet de lancer le contenu sur votre téléviseur. Mais aussi l’ajout du mode Image dans l’Image (Picture in Picture) qui permet de continuer à regarder son contenu tout en naviguant dans l’app OQEE ou dans d’autres applications. Un problème d’affichage sur la durée des enregistrements a quant à lui été corrigé.