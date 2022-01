Imbattable, Orange passe le cap des 6 millions d’abonnés fibre en France

Loin devant ses rivaux, Orange cravache. L’opérateur historique compte aujourd’hui 6 millions d’abonnés fibre et peut se féliciter d’avoir déployé 63% des 29 millions de locaux éligibles dans l’Hexagone.

Un nouveau cap de franchi et pas des moindres, Orange a atteint les 6 millions de clients fibre en France, dans un contexte où la qualité du réseau est plus que jamais essentielle aux yeux des Français.

“Le déploiement de la fibre en France est un projet industriel d’une dimension exceptionnelle, tant en volume et qu’en intensité. A fin 2021, nous avons déployé – sur fonds propres ou en partenariat avec les collectivités territoriales – 63% des 29 millions de locaux éligibles au FttH en France. Avec une hausse de 20% de locaux éligibles en un an, la France est aujourd’hui le pays le plus fibré d’Europe”, indique l’opérateur historique dont les équipes raccordent près de 10 000 clients par jour. Depuis plusieurs trimestres, Orange suit une cadence de recrutement très élevé en engrangeant plus de 300 000 nouveaux abonnés tous les trois mois sur le segment. Derrière, Free suit à un rythme élevé mais moins soutenu avec un total de 3,55 millions d’abonnés fin septembre 2021 quand Bouygues Telecom en comptait 2,1 millions. Pour sa part SFR revendique 3,8 millions d’abonnés très haut débit mais inclut les clients FTTH, FTTB et 4G Box.

« Avec 6 millions de clients, je me réjouis de l’adoption massive de la Fibre. Plus de la moitié du parc clients Internet d’Orange en France profite désormais de la fibre à la maison ou en entreprises. Ce succès s’adosse à notre leadership en matière de déploiement », déclare à cette occasion Fabienne Dulac, CEO d’Orange France.