Free Mobile : une ODR et une baisse de prix sur un nouveau Samsung en précommande

Disponible en précommande chez Free Mobile depuis le 19 mars, le nouveau Samsung Galaxy A53 bénéficie d’une offre de remboursement sur demande de 20€ et d’une baisse de prix via Free Flex.

Avis aux amateurs de milieu de gamme, le tout dernier modèle de la gamme Samsung Galaxy A est disponible jusqu’à ce jeudi 31 mars en précommande dans la boutique en ligne de Free Mobile avant d’être accessible à l’achat. Ce modèle milieu de gamme est proposé dans sa version 128 Go à 459€ au comptant, mais vous pouvez opter pour Free Flex et ainsi payer désormais 59€ à la commande contre 63€ précédemment puis 13.99€/mois sur 24 mois. Et ce n’est pas tout puisque l’opérateur permet de surcroît d’obtenir facilement un remboursement de 20€ à condition d’utiliser sa solution de paiement. Pour en profiter, il faudra acquérir ce smartphone avant le 13 avril et se connecter sur mobile.free.fr/account/monODR. Restera à saisir le numéro IMEI du smartphone présent sur l’étiquette du coffret ou sur votre facture. Vous avez 30 jours à compter de la date de votre commande pour nous adresser votre demande de remboursement depuis votre Espace Abonné. Au total l’économie s’élève à 24 euros.

A noter que pour la précommande de ce smartphone, une paire de Galaxy Buds Live ainsi que 50€ de crédit Google Play sont offerts. Ce cadeau est disponible sur demande en suivant la procédure indiquée dans cette brochure. Il reste donc seulement quelques heures pour en profiter.

Le nouveau Samsung Galaxy A53 propose notamment un écran 6,5” Super AMOLED 120Hz, un quadruple capteur photo (64 MP pour le principal avec stabilisation optique) et 32 MP pour les selfies. Côté autonomie, vous pouvez compter sur une batterie 5000 mAh et la charge ultra rapide 25 W avec une compatibilité 5G mais pas de WiFi 6.