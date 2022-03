Canal+ lance une nouvelle offre limitée sur les box des opérateurs avec 6 chaînes et Disney+

OSS 17 : Alerte Rouge en Afrique noire et le nouveau super-héros Marvel Moon Knight n’attendent plus que vous. Canal+ propose une nouvelle série limitée comprenant l’abonnement à la chaîne cryptée et d’autres canaux ainsi que Disney+, le tout à 20,99€/mois pendant 1 an.

Tous les contenus originaux de Canal+, mais aussi les films seulement 6 mois après leur sortie en salle et l’intégralité du catalogue de Disney+ dans une seule et même offre limitée. Jusqu’au 15 juin prochain, la filiale de Vivendi propose un abonnement à 20,99€/ mois pendant 12 mois puis 24,99€/mois, l’engagement est de 24 mois.

Disponible sur les box d’Orange, Free, SFR et Bouygues Telecom, cette offre intègre les chaînes Canal+, Canal+ Décalé, Canal+ Grand Ecran, Canal+ Séries, Canal+ Docs, Canal+ Kid ainsi que la plateforme de la firme aux grandes oreilles (4 utilisateurs simultanés). De quoi se plonger encore et encore dans l’univers Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic et Stars.

Les moins de 26 ans bénéficient de 50% de réduction, l’offre est pour eux sans engagement, et s’élève 12€49/mois. Ces derniers ne pourront toutefois pas y accéder sur les décodeurs des opérateurs. Il faudra se contenter de son smartphone, tablette et ordinateur ou encore d’une Smart TV, Apple TV, Android TV, Fire TV stick, consoles, Chromecast et AirPlay. Cette formule est aussi disponible pour les plus de 26 ans, au prix de 24,99€/mois.

Par ailleurs, cette série limitée intègre le service de presse Cafeyn et l’option TV+ offerte durant 2 mois (puis 10€/mois) mais qui peut être désactivée à tout moment depuis l’espace client Canal. Cette option propose une cinquantaine de chaînes thématiques, à peu de chose près, les même que celles qui sont incluse dans TV by Canal.

A noter enfin que cette offre est valable tout nouvel abonnement (toute personne non abonnée aux offres Canal+ au cours du mois dernier) “par ADSL/Fibre, TNT et/ou le réseau Internet et le câble (hors CNN sur les réseaux câblés de SFR THD/Numéricâble, disponible uniquement via myCanal).”