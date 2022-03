VoWiFi, VoLTE : Free dévoile une liste complète de tous les smartphones désormais compatibles

L’opérateur de Xavier Niel a mis en ligne un tout nouveau document récapitulant la compatibilité de nombreux smartphones avec plusieurs fonctionnalités de son réseau mobile.

Chose promise, chose due. Free avait annoncé mettre en ligne la liste des terminaux compatibles avec les appels sur WiFi et a décidé de dévoiler un tableau complet pour toutes les fonctionnalités réclamées par ses abonnés. Sur ce document disponible en format pdf, l’opérateur dévoile également quels smartphone sont compatibles avec la VoLTE en France, celle en roaming (disponible uniquement aux États-Unis) mais aussi avec l’EVS et sous quelle forme (son HD avec NB ou WB et son HD+ avec SWB ou FB), ou encore l’interband uplink CA, modèle d’agrégation de fréquence.

Le tableau est trié par constructeur qui défilent dans l’ordre alphabétique, avec un tri par modèle s’effectuant par sous catégories. L’opérateur propose également pour les modèles chez qui il manque une technologie soit une date ou une période où la compatibilité sera effective, soit une mention “prévue” si les négociations sont en cours. A noter, dans le cas où il est marqué “NON” dans la case qui vous intéresse, l’opérateur explique que cela signifie que “la fonctionnalité ne sera jamais disponible“.

Cliquez sur l’image pour avoir accès à la liste complète

On apprend ainsi par exemple que tous les iPhone seront compatibles VoWiFi dans le courant du troisième trimestre 2022, que plusieurs modèles d’Oppo verront arriver les appels WiFi durant le deuxième semestre. Sur son compte officiel, l’opérateur annonce que cette liste sera mise à jour en fonction des évolutions et explique que “ces données sont fournies par les constructeurs de smartphone et n’ont pas pu être toutes vérifiées par nos soins”.

En fin de document, l’opérateur rappelle également certaines procédures pratiques comme celle permettant de vérifier le numéro de modèle de votre iPhone ou encore les différentes procédures pour activer la VoLTE ou la VoWiFi chez Xiaomi, en précisant qu’elle ne fonctionne cependant pas sur tous les terminaux. A savoir :

Pour activer la VoLTE :

– activer le service via “volte” au 1337

– dans le composeur, taper *#*#86583#*#*

– vérifiez que le paramètre est bien activé : *#*#4636#*#*

Pour activer la VoWiFi :

– activer le service via “volte” au 1337

– dans le composeur, taper *#*#869434#*#*

– vérifiez que le paramètre est bien activé : *#*#4636#*#*