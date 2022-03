Pascal Praud remet à sa place Charlotte d’Ornellas en direct dans “L’Heure des Pros” sur CNews

Ce mardi 29 mars, Charlotte d’Ornellas était l’invitée de Pascal Praud dans son émission, “L’Heure des Pros“, sur CNews.

Ce mardi 29 mars, dans “L’Heure des Pros” Pascal Praud est revenu sur l’arbitre de foot ayant porté plainte pour s’être fait frapper à Melun. Le journaliste s’est offensé du manque de réaction et se met en colère contre le ministère des Sports. Charlotte d’Ornellas a affirmé que n’importe quel rencontre peut dégénérer et que cela était devenu habituel. Tout en déplorant le traitement de l’information.

Plus tard, la chroniqueuse a souligné la violence omniprésente dans l’actualité et réagit à la colère des Français. Elle a cité notamment le meeting d’Éric Zemmour de ce dimanche au Trocadéro où une partie de la foule a crié “Macron assassin“. Elle assure que des responsables politiques ont demandé la mort d’Éric Zemmour et que la polémique a fait moins parler contrairement à celle de l’arbitre. Pascal Praud recadre sa chroniqueuse et explique que certains propos des opposants d’Éric Zemmour ne sont pas forcément propices à la polémique.

Source : Toute la télé