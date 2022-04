Découvrez ce que réserve le catalogue de Salto en avril

Comme chaque mois, Salto dévoile le calendrier de ses sorties pour le mois à venir. Découvrez ce que vous pouvez regarder en avril sur la plateforme.

Vendredi 1er avril

Jeu d’enfant : par Don Mancini, John Lafia avec Catherine Hicks, Chris Sarandon, Alex Vincent

Synopsis : Pour ses six ans, Andy Barclay est comblé, sa mère lui fait cadeau d’une poupée parlante, joufflue à souhait nommée Chucky. Andy est fou de sa poupée et lui seul connait son secret. Chucky sait faire bien des choses, elle est même capable de tuer… Interdit aux moins de 12 ans.

Chucky, la poupée de sang : par Don Mancini, Don Mancini avec Alex Vincent, Jenny Agutter, Gerrit Graham

Synopsis : Alors qu’Andy en a terminé avec sa première poupée psychopathe et qu’il est accueilli par une famille calme, les Simpson, les fabricants de Chucky tentent de redorer le blason de leur jouet pour le remettre sur le marché. Las, l’âme damnée de Chucky est toujours là et la poupée, après s’être débarrassée de ses réparateurs, s’introduit chez les Simpson pour retrouver Andy. Interdit aux moins de 12 ans.

Chucky III : par Don Mancini avec Justin Whalin, Perrey Reeves, Jeremy Sylvers

Synopsis : Huit ans se sont écoulés depuis qu’Andy a vaincu la terrifiante poupée Chucky, habitée par l’âme du serial-killer Charles Lee Ray. Mais les dirigeants de la fabrique de jouets se décident à relancer le modèle du poupon parlant, permettant la résurrection de la poupée meurtrière…

La malédiction de Chucky : par Don Mancini avec Jennifer Tilly, Danielle Bisutti, Fiona Dourif

Synopsis : La fameuse poupée tueuse est de retour. Cette foi-ci, elle terrorise une famille lors d’un enterrement…

Le retour de Chucky : par Don Mancini avec Allison Dawn Doiron, Jennifer Tilly, Fiona Dourif

Synopsis : Internée dans un hôpital psychiatrique depuis quatre ans, Nica Pierce est convaincue à tort d’avoir tué – à la place de Chucky – toute sa famille. Mais la terreur s’empare des lieux après une série d’évènements terrifiants et mystérieux. La poupée tueuse au sourire diabolique n’est peut-être pas si étrangère que cela à ces évènements…

Chucky – saison 1 : par Don Mancini avec Zackary Arthur, Bjorgvin Arnarson, Alyvia Alyn Lind

Synopsis : Lorsqu’une vieille poupée Chucky fait son apparition dans un vide-grenier de quartier, une paisible petite ville américaine se retrouve plongée en plein chaos et une série de terribles meurtres commence à dévoiler les secrets des habitants.

Vendredi 8 avril

Docteur House – saisons 1 à 8 : par David Shore avec Hugh Laurie, Robert Sean Leonard, Jesse Spencer

Synopsis : Le Dr Greg House est un médecin revêche qui ne fait confiance à personne, et encore moins à ses patients. Irrévérencieux et controversé, il n’en serait que plus heureux s’il pouvait ne pas adresser la parole à ses patients. Mais House est un brillant médecin. Et avec son équipe d’experts, il est prêt à tout pour résoudre les cas médicaux les plus mystérieux et sauver des vies.

Sous le soleil – saisons 1 à 13 : par Olivier Brémond, Pascal Breton avec Bénédicte Delmas, Tonya Kinzinger, Adeline Blondieau

Synopsis : De joies en déceptions, les vies amoureuses et professionnelles de Laure, Caroline et Jessica ne manquent jamais de rebondissements sous le soleil de Saint Tropez !

Vendredi 15 avril

Belgravia – saison 1 : par Julian Fellowesa avec Adam James, Philip Glenister, Tamsin Greig

Synopsis : A la veille de la bataille de Waterloo, la famille de bourgeois Trenchard participe au bal donné par la comtesse de Richmond. Au cours de cette soirée, une série d’événements se déclenche et qui auront des répercussions des décennies après.

Vendredi 29 avril

Hors d’atteinte : par Scott Frank, Elmore Leonard avec George Clooney, Jennifer Lopez, Ving Rhames

Synopsis : Gentleman cambrioleur, Jack Foley moisit derrière les barreaux du pénitencier d’État de Glades en Louisiane. Cet homme qui a plus de cent casses sans armes à son actif ne rêve que de liberté et réussit à se faire la belle. Son copain Byddy Bragg l’attend de l’autre côté. Mais il y a également une visiteuse inattendue, le marshal Karen Sisco, une fort jolie femme venue délivrer une assignation. Elle tente de s’interposer et se retrouve prise en otage, enfermée dans un coffre de voiture en compagnie de Jack. Serré contre elle, Jack rêve d’une autre rencontre.

Logan Lucky : par Rebecca Blunt avec Channing Tatum, Adam Driver, Daniel Craig

Synopsis : Deux frères pas très futés décident de monter le casse du siècle : empocher les recettes de la plus grosse course automobile de l’année. Pour réussir, ils ont besoin du meilleur braqueur de coffre-fort du pays : Joe Bang. Le problème, c’est qu’il est en prison…

Ma vie avec Liberace : par Richard LaGravenese, Scott Thorson avec Michael Douglas, Matt Damon, Dan Aykroyd

Synopsis : Avant Elvis, Elton John et Madonna, il y a eu Liberace : pianiste virtuose, artiste exubérant, bête de scène et des plateaux télévisés. Liberace affectionnait la démesure et cultivait l’excès, sur scène et hors scène. Un jour de l’été 1977, le bel et jeune Scott Thorson pénétra dans sa loge et, malgré la différence d’âge et de milieu social, les deux hommes entamèrent une liaison secrète qui allait durer cinq ans. “Ma Vie avec Liberace” narre les coulisses de cette relation orageuse, de leur rencontre au Las Vegas Hilton à leur douloureuse rupture publique.

Piégée : par Lem Dobbs avec Gina Carano, Michael Fassbender, Ewan McGregor

Synopsis : Agent d’élite, Mallory Kane est spécialiste des missions dans les endroits les plus risqués de la planète. Après avoir réussi à libérer un journaliste chinois retenu en otage à Barcelone, elle découvre qu’il a été assassiné – et que tous les indices l’accusent. Elle est désormais la cible de tueurs qui semblent en savoir beaucoup trop sur elle… Mallory a été trahie. Mais par qui ? Et pourquoi ?

Effets secondaires : par Scott Z. Burns avec Rooney Mara, Channing Tatum, Jude Law

Synopsis : Jon Banks est un psychiatre ambitieux. Quand une jeune femme, Emilie, le consulte pour dépression, il lui prescrit un nouveau médicament. Lorsque la police trouve Emilie couverte de sang, un couteau à la main, le cadavre de son mari à ses pieds, sans aucun souvenir de ce qui s’est passé, la réputation du docteur Banks est compromise…

Retrouvez également une sélection de film du réalisateur Steven Soderbergh le 29 avril. Par ailleurs, il a notamment réalisé les deux derniers film de la liste.