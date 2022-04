Arte : le patrimoine cinématographique européen à l’honneur avec 20 films restaurés

Avec ArteKino Classics, le patrimoine cinématographique européen est appelé à occuper une place de choix dans les programmes d’ARTE.

La programmation est composée d’un temps fort de trois mois, de mars à mai, proposant une dizaine de films, puis d’un film par mois à partir de juin 2022. Tous les films seront disponibles en six versions sous-titrées ( français, allemand, anglais, italien, espagnol, polonais) sur arte.tv, accessibles dans toute l’Europe. 20 titres de près de 20 pays, sélectionnés en étroite collaboration avec l’ACE (Association des Cinémathèques Européennes). Tous les films ont été restaurés. Un tiers d’entre eux sont des œuvres réalisées par des femmes.

A partir de mars

Sur arte.tv du 21/03 au 30/04 Benny‘s Video MICHAEL HANEKE, AUTRICHE 1992, 105 MIN.

Synopsis : Élevé au sein d’une famille bourgeoise, Benny ne communique guère avec des parents trop souvent absents. Plongé dans l’univers de la vidéo, il voit son sens des réalités et des valeurs se déformer peu à peu. Sa rencontre avec une jeune fille dont il est amoureux va dériver vers l’horreur.

Sur arte.tv du 21/03 au 01/06 La Première folie des Monty Python (And Now for Something Completely Different)

TERRY GILLIAM ET IAN MACNAUGHTON, ROYAUME-UNI 1971, 85 MIN.

Synopsis : Une compilation de sketches extraits de l’émission Monty Python’s Flying Circus, diffusée par la BBC en 1969. Absolutely hilarant !

Sur arte.tv du 21/03 au 19/06 : La Strada de FEDERICO FELLINI, ITALIE 1954, 103 MIN.

Synopsis : Gelsomina, femme enfantine naïve, a été cédée par sa mère à Zampano, un hercule de foire qui vit de ses piètres numéros. La frêle jeune fille va peu à peu se mettre à aimer le colosse malgré sa brutalité. Zampano se découvre une sorte de rival en la personne d’un funambule lunaire, baptisé il Matto, le fou.

Sur arte.tv du 21/03 au 20/06 The Wayward Girl (Ung Flukt) EDITH CARLMAR, NORVEGE 1959, 90 MIN.

Synopsis : Fille illégitime d’une mère amère, Gerd attire l’attention d’Anders, un étudiant de bonne famille. Celui-ci désobéit à ses parents en emmenant la jeune femme dans une cabane reculée au fond des bois. Là-bas, leurs liens se resserreront… jusqu’à l’arrivée inattendue d’un vagabond.

Sur arte.tv du 21/03 au 20/06 Quelque chose d’autre VERA CHYTILOVÁ, TCHECOSLOVAQUIE 1963, 82 MIN.

Synopsis : Quelque chose d’autre, réunit deux parcours de femmes, l’un fictif et l’autre réel : celui de la gymnaste et future médaillée d’or Eva Bosáková, qui joue ici son propre rôle.

Sur arte.tv du 23/03 au 22/06 Te souviens-tu de Dolly Bell? EMIR KUSTURICA, YOUGOSLAVIE 1981, 106 MIN.

Synopsis : L’intrigue se déroule à Sarajevo en 1963 et raconte l’histoire d’une jeunesse plutôt désenchantée soumise à la férule du parti communiste. À l’époque, seuls les films désuets sont autorisés, à l’image de Nuits d’Europe, film de variété italien de 1959 où apparaît une danseuse dénommée Dolly Bell. Le protagoniste de Kusturica a 16 ans et aspire à tout autre chose. Les divertissements promus par le régime le laissent de marbre car il n’a qu’une passion : la pop occidentale.

Sur arte.tv du 29/03 au 20/06 La Mort du cheval SAMIR KUMBARO, ALBANIE 1992, 79 MIN.

Synopsis : Inspiré de faits réels, The Death of the Horse raconte l’histoire d’Agron, officier de l’armée albanaise et entraîneur

équestre, qui refuse d’obéir aux ordres du gouvernement et de tuer son cheval favori. Alors qu’il tente de sauver le haras du régiment, Agron est dénoncé et incarcéré. Ses relations avec sa famille et ses anciens camarades sont dès lors problématiques, son procès de prisonnier politique entraînant une série d’événements tragiques.

A partir d’avril

Sur arte.tv du 01/04 au 31/07 Derborence FRANCIS REUSSER, SUISSE 1985, 95 MIN.

Synopsis : Antoine, jeune marié, monte à l’alpage avec le vieux Séraphin. Au bout de quelques semaines, un terrible éboulement se produit emportant bêtes et gens. Pas de survivant. Ceux que la montagne a épargnés avertissent les gens du village. Thérèse, la jeune femme d’Antoine, attend un enfant. Elle a du mal à se résigner à mener à terme sa grossesse, et a accepter sa vie de veuve. Deux mois plus tard, Antoine réussit à s’extirper des pierres.

Lundi 4 avril 2022 à 22.20 sur ARTE et sur arte.tv du 01/04 au 31/07 Solo Sunny KONRAD WOLF, RDA 1980, 100 MIN.

Synopsis : Le reve de Sonny, jeune chanteuse de l’Allemagne de l’Est, est de devenir une star dans la capitale de la RDA. Apres avoir quitte le groupe mediocre dans lequel elle se produisait, elle debute une carriere sur les scenes underground de Berlin-Est ou elle tente de se relever des differents echecs de sa vie professionnelle et sentimentale.

A partir de mai

Sur arte.tv du 01/05 au 31/10 L’Homme au crâne rasé ANDRÉ DELVAUX, BELGIQUE 1966, 98 MIN.

Synopsis : L’avocat Govert Miereveld enseigne dans une école de jeunes filles. Il tombe amoureux d’une de ses élèves, Fran. Cette passion interdite le plonge dans la dépression. Pour tenter de tourner la page, il quitte la ville, mais ne parvient pas à remonter la pente.

Lundi 2 mai 2022 à 22.15 sur ARTE et sur arte.tv du 02/05 au 31/07 Carmen CARLOS SAURA, ESPAGNE 1983, 102 MIN.

Synopsis : Un groupe de danseurs de flamenco met en scène une version très hispanisée de l’œuvre de Prosper Mérimée. Durant les préparations et l’exécution de l’œuvre, Antonio, le chorégraphe, tombe amoureux de Carmen qui en est la danseuse principale. L’œuvre dansée et la vie réelle commencent alors à se mêler.

Sur arte.tv en mai She didn’t Say No! CYRIL FRANKEL, IRELAND 1958, 92 MIN.

Synopsis : Bridget Monahan vit heureuse avec ses six enfants, nés de cinq pères différents qui ne veulent rien savoir de leur

progéniture illégitime. Dans une petite ville à la morale étriquée, Bridget, qui gagne sa vie comme couturière, apparaît depuis des années comme une figure scandaleuse. Au point que ses anciens amants pourraient bien être tentés de s’unir pour la chasser, elle et ses enfants. Il s’agirait pour eux de ne pas être rappelés quotidiennement à leurs infidélités. Impassibles, les enfants essaient de mener leur propre vie et font peu à peu la connaissance de leurs géniteurs. Mais Bridget n’en fait qu’à sa tête et, un beau jour, s’autorise une nouvelle idylle…

Sur arte.tv en mai Scrubbers MAI ZETTERLING, SUISSE/ROYAUME-UNI 1982, 90 MIN.

Synopsis : Deux filles s’échappent d’une maison de correction et se retrouvent ensemble dans une autre. Mais Annetta soupçonne Carol d’être la cause de son nouvel enfermement et entreprend de se venger.

A partir de juin

Lundi 6 juin 2022 à 22.10 sur ARTE et sur arte.tv en juin Charles et Lucie NELLY KAPLAN, FRANCE 1979, 96 MIN.

Synopsis : Charles et Lucie, vieux couple sans trop d’argent, lui plus ou moins brocanteur, elle gardienne d’immeuble et femme de ménage, voient débarquer un notaire qui leur annonce qu’ils viennent d’hériter d’une luxueuse maison dans le Sud de la France, d’une voiture et de la rente de l’argent placé en Suisse par une parente éloignée et inconnue récemment décédée. Pour toucher l’héritage ils doivent au préalable payer les frais avancés du notaire. Pour ce faire ils sont amenés à vendre tous leurs biens, avant de partir vers le Sud et de s’apercevoir, devant une maison qui n’existe pas, qu’il viennent d’être escroqués. Mais cette mésaventure va être le début d’une nouvelle vie.

En juillet

Sur arte.tv du 01/07 au 31/07 Les Lèvres rouges HARRY KÜMEL, BELGIQUE 1971, 87 MIN.

Synopsis : Les jeunes mariés Stefan et Valérie rentrent en Angleterre en wagon-lit. Leur train se trouvant bloqué, ils descendent dans un grand hôtel désert, à Ostende. Le soir venu, une énigmatique comtesse et sa suivante, Ilona, entrent dans l’établissement. Le réceptionniste reconnait la femme, déjà venue il y a quelque quarante ans. Cette dernière n’a pas pris une ride…

En août

Sur arte.tv du 01/08 au 31/08 La Petite voiture MARCO FERRERI, ITALIE/ESPAGNE 1960, 85 MIN.

Synopsis : Don Anselmo est un octogénaire encore vigoureux, qui vit confortablement chez ses enfants. Lorsque son voisin et ami Don Lucas, infirme, fait l’acquisition d’une petite voiture électrique, il se met en tête de posséder le même véhicule…

En septembre

Sur arte.tv du 01/09 au 30/09 Nuit de chien WERNER SCHROETER, ALLEMAGNE/FRANCE/POLOGNE 2008, 118 MIN.

Synopsis : Ossorio (Pascal Greggory) est un médecin engagé dans la résistance, mais il lui faut déposer les armes car la guerre est perdue. Il revient une dernière fois dans la ville assiégée de Santamaria pour retrouver ses anciens alliés et celle qu’il aime. Le temps presse, il n’a plus qu’une nuit pour fuir.

En octobre

Sur arte.tv du 01/10 au 31/10 Elles deux MARTA MÉSZÁROS, HONGRIE 1978, 100 MIN.

Synopsis : En Hongrie, la directrice d’un foyer de jeûnes ouvriers s’attache à un jeune couple en difficulté. A travers leurs problèmes elle découvre les carences de son propre ménage et l’égoïsme de son mari. Mais il lui reste l’amitié.

En novembre

Sur arte.tv du 01/11 au 30/11 Voyage en Italie ROBERTO ROSSELLINI, ITALIE 1954, 80 MIN.

Synopsis : Alexander et Catherine voyagent en Italie. Ils sont anglais. Lui, froid et désabusé, considère toute chose avec méfiance et prétend ne s’intéresser qu’à l’affaire d’héritage qui le conduit en Italie. Elle, romantique et vive, se penche avec curiosité sur tout ce qu’ils rencontrent. Leurs rapports sont compassés.