Netflix prépare une série documentaire sur le Tour de France

Netflix, ASO ( Amaury Sport Organisation ) et France Télévision main dans la main pour produire une série documentaire sur le Tour de France 2022 produite par Quadbox.

Le géant du streaming américain va prochainement proposer sur sa plateforme un docu-série sur les coulisses du Tour de France 2022 . Ce dernier se déroulera du 1er juillet au 24 juillet de cette année. Cependant, le tournage à d’ores et déjà commencé et suivra les équipes dans leurs phases de préparation jusqu’à la fin de la compétition. Les projecteurs seront braqués sur 8 équipe : AG2R Citroën, Alpecin-Fenix, Bora-hansgrohe, EF Education-EasyPost, Ineos Grenadiers, Jumbo-Visma, Groupama FDJ et Quick-Step Alpha Vinyl. Un nouveau regard sur cette compétition mythique. De son côté l’UAE Team Emirates a refusée d’être suivi par les caméras.

La série sera à visionner à partir du premier trimestre 2023 sur Netflix et France Télévision le diffuseur et producteur des images du Tour proposera un format de 52 minutes avant le départ des cyclistes pour l’édition 2023.