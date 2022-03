Anne-Élisabeth Lemoine face à Anthony Delon dans “C à vous” : “Vous voyez que j’ai bien lu votre livre !”

L’acteur Antoine Delon était, ce mardi, l’invité de “C à vous” sur France 5 et a accusé Anne-Élisabeth Lemoine de négliger les points positifs de son livre “Entre chien et loup“.

Ce mardi 29 mars, Antoine Delon est venu faire la promotion de son livre dans “C à vous”. Interrogé par l’animatrice à ce sujet, l’acteur a coupé la parole à Anne-Élisabeth Lemoine. “Au point de demander s’il vous aimait, aujourd’hui, même à 56 ans, vous n’avez pas encore la réponse“, s’exprime l’animatrice. “De quoi à 56 ans, dites-vous? Pas du tout, vous avez mal lu“, rétorque l’auteur. “C’est pourtant ce qui est écrit dans le livre“, répond timidement la présentatrice. Anthony Delon estime qu’Anne-Élisabeth Lemoine “ne parle que du négatif dans le livre“. Ce à quoi elle répond qu’”elle en vient” au positif.

Plus tard, en plus d’Anthony Delon, Anne-Élisabeth Lemoine et ses chroniqueurs reçoivent le plongeur Guillaume Néry. La présentatrice a poursuivi : “on va recevoir un immense champion, il est capable de retenir son souffle sous l’eau pendant 8 minutes. Vous, vous ne pouviez pas plonger parce que vous vous êtes crevé le tympan à cause des otites dont vous souffriez enfant “, poursuit l’animatrice, envers son premier invité. ” Vous voyez que j’ai bien lu votre livre, je ne me suis pas contentée de retenir que le mal ! ” fait elle remarquer. Bien que la remarque ait fait rire les chroniqueurs de “C à vous“, Anthony Delon s’est contenté de sourire.

Source : TV Mag le Figaro