Un dessin suggestif d’Eric Zemmour provoque l’hilarité d’Olivier Véran dans “On est en direct”

Ce samedi 26 mars, le ministre Olivier Véran était l’invité de Laurent Ruquier dans “On est en direct”. L’homme politique a ri aux larmes face au dessin d’Eric Zemmour dans “Au tableau !!! “

Philippe Caverivière était, comme chaque semaine, aux commandes de sa chronique “La semaine de Caverivière“. dans cette dernière, il a passé une séquence avec Eric Zemmour qui dessine dans “Au tableau !!! ” afin d’expliquer le réchauffement climatique aux enfants. “Il a un très beau coup de crayon“, a lancer avec ironie Philippe Caverivière avant de montrer les images. “Il y a la Terre. Et… Euh… On… Sur cette Terre, il y a le Soleil… Et, on… Le soleil réchauffe la Terre. Et ça, tout cela, ça crée, euh… Des développements de dioxyde de carbone au-dessus, et ça réchauffe la Terre“, expliquant Eric Zemmour, ne maîtrisant pas totalement son sujet tout en dessinant.

Un dessin qui, chez les personnes ayant un esprit quelque peu mal placé, a provoqué un grand fou rire, notamment, parmi eux, le ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran. Le ministre a pleurer de rire avant de se cacher derrière sa main puis d’essuyer ses larmes. “Les esprits étriqués verront un phallu, une ‘teub’ comme aime à dire Léa. Ce n’est pas de sa faute si le réchauffement climatique ressemble à une teub !“, a ajouter Philippe Caverivière. Par ailleurs, l’occasion pour Laurent Ruquier de donner son avis sur le programme “Au tableau !!!” s’est présenté. “Il y a eu plus grave dans cette émission. Je trouve qu’il y avait parfois des dialogues entre Eric Zemmour… C’était quand même limite“, s’exprime le présentateur.

Source : Télé 7 jours