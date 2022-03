Programmée pour mai, Canal+ modifie la date de diffusion de la série Halo

Canal+ diffusera la série “Halo” plus tôt que prévu.

Comme annoncé il y a quelque temps, la série tirée du jeu vidéo “Halo” sera diffusée sur Canal+ en attendant l’arrivée de “Paramount+” en France. Initialement prévue pour le mois de mai, comme indiquée sur la page AlloCiné dédiée à la série, “Halo” arrivera finalement en avril. En effet, certains abonnés au service de Canal+ ont reçu un courriel intitulé “Qu’est-ce qu’avril nous réserve ?“, où “Halo” est mis en avant. À l’heure actuelle, la série n’est pas encore référencée sur les sites du groupe Canal, car la chaîne entame à peine sa communication officielle.

Pour rappel, “Halo” est une série de jeux vidéo de science-fiction militaire éditée par le studio “Bungie“, reprise par “343 Industries” et détenue par “Microsoft Studios“. Le jeu se concentre sur une guerre interstellaire entre l’humanité et une alliance théocratique d’aliens, les Covenants. Ainsi, la série se passera au 26ᵉ siècle, alors que l’humanité est emmêlée dans une guerre intergalactique contre une menace extraterrestre connue sous le nom d’Alliance. Le Dr. Halsey, une brillante scientifique, a créé les Spartans, des super-soldats génétiquement et technologiquement améliorés pour booster les capacités physiques et mentales.

Source : Xboxygen