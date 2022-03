“Star Academy” : un retour en 2022 sur TF1

La célèbre émission, “Star Academy” sera de retour sur TF1 à la rentrée 2022.

Le 20 octobre 2001, TF1 lançait un nouveau concept d’émission intitulée “Star Academy” : enfermer huit hommes et femmes dans un château, les filmer 24 h/24 et leur apprendre à chanter ainsi que danser. Chaque semaine, un candidat était éliminé. L’émission a révélé notamment Jenifer, Nolwenn Leroy ou encore Elodie Frégé et recevait souvent des stars internationales. Il y a quelques mois, TF1 célébrait les 20 ans du programme.

Selon “Le Parisien“, la chaîne prépare discrètement un retour de l’émission pour fin 2022, “un gros truc pour la rentrée” est évoqué par la Une. Le format resterait inchangé, c’est-à-dire : une émission quotidienne et un prime time par semaine. C’est “DMLSTV” qui se chargera de la production des émissions du soir. La chaîne espère convaincre Nikos Aliagas, ancien présentateur, de revenir avec une co-animatrice. Les professeurs, eux, seraient entièrement remplacés.

