TF1 et M6 : deux films inédits à découvrir pour la première fois à la télévision le 17 avril

Les chaînes TF1 et M6 vont diffuser en inédit “Les Animaux fantastiques : Les Crimes de Grindelwald” et le film en live action, “Le Roi Lion” le 17 avril.

Pour la première fois sur le petit écran, retrouvez, le 17 avril à 21 h 30, “Les Animaux fantastiques : Les Crimes de Grindelwald” et “Le Roi Lion” en live action respectivement sur TF1 et M6.

Les Animaux fantastiques : Les Crimes de Grindelwald

Réalisé par David Yates et tiré des romans de J.K. Rowling, le film nous plonge dans le monde des sorciers en 1927, quelques mois après la capture du célèbre sorcier Gellert Grindelwald. Le puissant sorcier s’évade comme il l’avait promis et de façon spectaculaire. Alors qu’il réunit de plus en plus de partisans, il est à l’origine d’attaque de moldus par des sorciers. Seul celui qu’il considérait, autrefois, comme un ami, Albus Dumbledore, semble capable de l’arrêter. Mais Dumbledore va devoir faire appel au seul sorcier ayant déjoué les plans de Grindelwald auparavant : son ancien élève Norbert Dragonneau. Norbert, Tina, Queenie et Jacob vont se réunir pour aider Dumbledore, mais cette mission va également tester la loyauté de chacun face aux nouveaux dangers qui se dressent sur leur chemin, dans un monde magique plus dangereux et divisé que jamais. Avec au casting :

Eddie Redmayne (Newt Scamander),

(Newt Scamander), Katherine Waterston (Tina Goldstein),

(Tina Goldstein), Dan Fogler (Jacob Kowalski),

(Jacob Kowalski), Alison Sudol (Queenie Goldstein),

(Queenie Goldstein), Jude Law (Albus Dumbledore),

(Albus Dumbledore), Johnny Depp (Gellert Grindelwald),

(Gellert Grindelwald), Ezra Miller (Credence),

(Credence), Zoë Kravitz (Leta Lestrange)

Le Roi Lion

Réalisé par Jon Favreau et scénarisé par Jeff Nathanson et Irene Mecchi, l’histoire nous fait voyager dans la savane africaine où tous les animaux célèbrent la naissance de Simba, leur futur roi. Simba idolâtre son père, le roi Mufasa, qui prend à cœur de lui faire comprendre les enjeux de sa royale destinée. Mais tout le monde ne semble pas de cet avis, notamment Scar, le frère de Mufasa qui a ses propres plans. La bataille pour la prise de contrôle de la Terre des Lions est ravagée par la trahison, la tragédie et le drame, ce qui finit par entraîner l’exil de Simba. Avec l’aide de deux nouveaux amis, Timon ainsi que Pumbaa, le jeune lion va devoir trouver comment grandir et reprendre ce qui lui revient de droit, la Terre des Lions. Avec les voix de :