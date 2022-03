Will Smith gifle Chris Rock sur la scène des Oscars après une mauvaise blague sur sa femme

Hier, lors de la cérémonie des Oscars, Will Smith a giflé Chris Rock suite une blague sur sa femme.

Hier soir se tenait la 94e édition des Oscars et le public a assisté Will Smith giflé Chris Rock après une mauvaise blague sur sa femme. L’acteur n’a pas apprécié la blague sur la coiffure de sa femme, Jada Pinkett Smith. Chris Rock a comparé ses cheveux au crâne rasé de Demi Moore dans le film “A armes égales” de Ridley Scott. Jada Pinkett Smith avait, par le passé, évoqué, publiquement, son problème de perte de cheveux. Alors que la femme de Will Smith s’est contenté de seulement lever les yeux au ciel, mais l’acteur, quant à lui, est monté sur scène pour gifler publiquement Chris Rock.

Qu’est ce qu’il s’est passé Entre Will Smith et Chris Rock là ? 🤔 #Oscars pic.twitter.com/lYznPBZyd0 — CANAL+ (@canalplus) March 28, 2022

Une fois rassis à sa place, Will Smith, s’est mis à hurler à deux reprises “Garde le nom de ma femme hors de ta putain de bouche !“. “Wow. Wow. Will Smith vient de me démonter la tête. C’était une blague sur ‘A Armes égales’“, s’est exprimé Chris Rock. Il a ensuite tenté de reprendre comme il a pu la présentation de la cérémonie, avant d’être remplacé par le rappeur Sean Combs.

Le compte Twitter de l’académie s’est exprimé.

Plus tard, Will Smith a remporté la statuette du meilleur acteur et est remonté sur scène. L’acteur en a profité, en pleure, pour s’excuser : “Je veux m’excuser auprès de l’Académie. L’amour vous fait faire des choses folles“. L’académie s’est exprimé, le lendemain, sur le sujet sur Twitter.