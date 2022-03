Prime Video prépare un jeu télévisé dans l’univers de James Bond

Un jeu télévisé d’aventure dans l’univers de James Bond est en préparation chez Prime Video.

Après les adieux de l’acteur Daniel Craig à 007 dans “Mourir peut attendre” en octobre dernier au cinéma, la franchise revient sur le petit écran. En effet, Prime Video développe un jeu télévisé dans l’univers du personnage suite au rachat, par Amazon, de “MGM“, le studio produisant les films James Bond. Selon “Variety“, le jeu sera baptisé “007’s Road to a Million” et huit épisodes sont en cours de développement. Le jeu d’aventure sera co-produits par la société britannique “72 Films” ainsi que les producteurs de “James Bond“, Barbara Broccoli et Michael G. Wilson.

Un prix énorme en jeu

Lors du jeu, les concurrents parcourrons, au cours de l’aventure, de nombreux lieux historiques présents dans les films de James Bond avec comme objectif, remporter la modique somme d’un million de livres, soit 1,2 million d’euros. Pour avancer, les équipes de deux devront répondre à des questions et des énigmes cachées, mais également montrer leurs capacités physiques lors d’épreuves d’obstacles ou d’endurance.

Depuis le film “Mourir peut attendre“, les producteurs de la franchise n’ont toujours pas révélé leurs plans pour la suite, dont le nom de l’acteur qui relèvera Daniel Craig. Le projet serait en travaux depuis trois voir quatre ans pour un début de tournage prévu plus tard cette année. Le casting est déjà en cours et les candidatures sont toujours les bienvenues à cette adresse.