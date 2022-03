“Platonique”, la nouvelle série courte d’OCS, disponible en mai

OCS annonce sa future série française originale, “Platonique”.

La plateforme de streaming d’Orange, OCS, a annoncer la sortie de sa future série originale intitulée “Platonique” à partir du 5 mai sur OCS MAX dès 20 h 40 et en intégralité à la demande. Créée par Camille Rosset et Elie Girard et composée de dix épisodes de 22 minutes, la série raconte l’histoire de deux amis malheureux en couple, Yann et Elsa. Ils décident de quitter leur partenaire et s’installent ensemble. À 35 ans, les deux meilleurs amis se retrouvent en colocation. Un retour en arrière agréable ? Oui, une semaine sur deux. Car leurs enfants débarquent toutes les deux semaines. Entre famille et amitié, Yann et Elsa espèrent trouver le parfait équilibre. Mais peut-on vraiment faire famille entre amis ? Avec au casting :

Maxence Tual,

Camille Rutherford,

Edgar-Yves Monnou,

Baptiste Lecaplain,

Allison Chassagne,

Joséphine de Meaux,

Claire Dumas

Source : Le Blog TV News