Nouveautés Netflix, voici ce qu’il ne faut pas manquer en avril

Tous les mois Netflix enrichit son catalogue avec de nouveaux films, séries et documentaires. Ne perdez pas de temps et découvrez les programmes qui vont débarquer tout au long de ce mois d’avril.

1er avril

Apollo 10 1/2 : les fusées de mon enfance : film d’animation de Richard Linklater avec Jack Black, Zachary Levi et Glen Powell.

Synopsis : Apollo 10 1/2 : Les fusées de mon enfance retrace l’histoire du premier voyage sur la Lune selon deux points de vue croisés. Le film raconte ainsi l’incroyable épopée de l’été 1969 non seulement du côté des astronautes et du centre de contrôle de mission, mais aussi à travers les yeux d’un enfant qui vit à Houston au Texas et qui nourrit ses propres rêves intergalactiques.

Trivia Quest : Les joueurs doivent aider Toupie, le héros, à sauver les citoyens de Trivialand confrontés au cruel Rocky qui cherche à s’emparer des connaissances du monde entier.

La bulle : film de Judd Apatow avec Karen Gillan, Iris Apatow et Fred Armisen.

Synopsis : Dans cette comédie, un groupe d’actrices et d’acteurs confinés en pleine pandémie dans un hôtel s’efforcent, tant bien que mal, de boucler le tournage de la suite d’un film d’action sur des dinosaures volants.

Le brio : film d’Yvan Attal avec Camélia Jordana, Daniel Auteuil et Yasin Houicha.

Synopsis : Neïla Salah a grandi à Créteil et rêve de devenir avocate. Inscrite à la grande université parisienne d’Assas, elle se confronte dès le premier jour à Pierre Mazard, professeur connu pour ses provocations et ses dérapages. Pour se racheter une conduite, ce dernier accepte de préparer Neïla au prestigieux concours d’éloquence. A la fois cynique et exigeant, Pierre pourrait devenir le mentor dont elle a besoin… Encore faut-il qu’ils parviennent tous les deux à dépasser leurs préjugés.

Les pleins pouvoirs : film de Clint Eastwood avec Scott Glenn, Ed Harris et Clint Eastwood.

Synopsis : Luther Whitney est un Arsène Lupin moderne, un voleur élégant qui s’en est toujours pris aux riches. Arrivé au terme de sa longue carrière, il entreprend de dévaliser la résidence de Sullivan, un des hommes les plus riches de Washington, parti en voyage d’affaires avec sa jeune épouse, Christy. Tout se passe pour le mieux. Il s’apprête à repartir lorsqu’il découvre que la cloison de la chambre forte est un miroir sans tain qui donne sur la chambre à coucher. De l’autre côté de ce miroir, Luther assiste à un meurtre impliquant Christy et Richmond, le Président des Etats-Unis.

Le jouet : film de Francis Veber avec Pierre Richard, Michel Bouquet et Fabrice Greco.

Synopsis : Un milliardaire et son jeune fils se baladent dans un grand magasin, afin de choisir un cadeau. Le choix de l’enfant se porte sur un journaliste, qui va être mis à sa disposition et devenir son jouet.

Entre Amis : film d’Olivier Baroux avec Daniel Auteuil, Gérard Jugnot et François Berléand.

Synopsis : Richard, Gilles et Philippe sont amis depuis près de cinquante ans. Le temps d’un été, ils embarquent avec leurs compagnes sur un magnifique voilier pour une croisière vers la Corse. Mais la cohabitation à bord d’un bateau n’est pas toujours facile. D’autant que chaque couple a ses problèmes, et que la météo leur réserve de grosses surprises… Entre rires et confessions, griefs et jalousies vont remonter à la surface. Chacun va devoir faire le point sur sa vie et sur ses relations aux autres. L’amitié résistera-t-elle au gros temps ?

Demolition Man : film de Marco Brambilla avec Sylvester Stallone, Wesley Snipes et Sandra Bullock.

Synopsis : En 2032, à San Angeles, une mégalopole californienne où toute violence a été éradiquée, Simon Phoenix, un tueur psychopathe condamné à une longue peine d’hibernation et de rééducation, profite d’une visite médicale pour s’évader. Seul recours pour le neutraliser : réanimer son ennemi de toujours : John Spartan, un policier surnommé “Demolition Man”, cryogénisé à titre de punition pour homicide par imprudence en 1996.

Tiger & Bunny : The beginning : film d’animation de Yoshitomo Yonetani avec Hiroaki Hirata et Minako Kotobuki.

Synopsis : Des personnes dotées de super-pouvoirs sont médiatisées et les exploits de ceux-ci sont suivis par le monde entier grâce à une chaîne télévisée, Hero TV. Ainsi, le trentenaire Kotetsu se révèle être secrètement, Wild Tiger, un superhéros en costume. Cependant, il rejoint la société Apollon Media, et doit faire équipe avec le nouveau mais pas moins charismatique, Barnaby Brooks Jr. Ces deux hommes que tout oppose doivent mettre leur talent au service de la justice et surtout de l’argent. Toutefois, chacun à ses raisons d’être devenu un super-héros…

6 avril

L’ultimatum : on se mari ou c’est fini : six couples viennent tester leur relation. Dans chaque duo, une personne rêve de se marier, alors que l’autre est beaucoup moins emballée. Ils participent donc au programme pour vérifier si leur couple a vraiment de l’avenir.

7 avril

Return to space : documentaire de Jimmy Chin (III) , Elizabeth Chai Vasarhelyi.

Synopsis : Elon Musk et les ingénieurs de SpaceX embarquent pour une mission historique : renvoyer des astronautes de la NASA vers l’ISS et révolutionner le voyage dans l’espace.

8 avril

Metal lords : film de Peter Sollett avec Jaeden Martell, Isis Hainsworth et Adrian Greensmith.

Synopsis : Deux ados pas vraiment populaires se jettent à fond dans le métal afin de remporter la Battle of the Bands, d’accéder à la gloire… et d’être vénérés comme des dieux.

Tiger & Bunny S2 : série anime créée par Hajime Yatate avec Hiroaki Hirata, Masakazu Morita et Kôji Yusa.

Synopsis : Créé à Sternbild City, le système de “téléréalité-héroïque” est adopté par un nombre croissant de villes dans le monde et suscite de plus en plus de vocations. C’est dans ce contexte qu’un nouveau héros débarque à Sternbild City. Désormais perçus comme des vétérans, Kotetsu et Barnaby seront-ils à la hauteur des espoirs placés en eux ?!

The in between : film d’Arie Posin avec Joey King , Kyle Allen , Kim Dickens.

Synopsis : Après avoir perdu son grand amour dans un tragique accident, une adolescente au cœur brisé se met à croire qu’il lui envoie des signes d’outre-tombe.

Elite S5 : série créée par Carlos Montero et Dario Madrona avec Itzan Escamilla, Omar Ayuso et Claudia Salas.

13 avril

Parcs nationaux : ces merveilles du monde : série documentaire narrée par l’ancien président Barack Obama qui nous invite à découvrir certains des parcs naturels nationaux les plus spectaculaires de la planète.

14 avril

Ultraman S2 : série d’animation avec Ryohei Kimura, Takuya Eguchi, Megumi Han.

Synopsis : Alors qu’il travaillait sur une mystérieuse affaire de disparition, le jeune photographe Kotaro Higashi prend une photo prouvant la responsabilité d’aliens. Accompagné de sa petite amie Izumi, il apporte sa trouvaille à la Patrouille scientifique, mais un événement inattendu fait de lui un surhomme doté d’incroyables pouvoirs. C’est alors qu’une imposante arme cosmique apparaît devant cet Ultraman à taille humaine…

Pacific rim : the black S2 : série d’animation créée par Craig Kyle, Greg Johnson (III) avec Gideon Adlon, Calum Worthy, Erica Lindbeck.

Synopsis : Kaiju s’est élevé du Pacifique pour rencontrer des robots gigantesques, les Jaegers, construits pour le combattre. Ce temps est révolu. Aujourd’hui, l’Australie a été envahie par Kaiju, forçant l’évacuation d’un continent entier. Les adolescents Taylor et Hayley se lancent à la recherche désespérée de leurs parents disparus, apprenant à piloter un Jaeger abandonné…

15 avril

Anatomie d’un scandale : série créée par David E. Kelley, Melissa James Gibson avec Sienna Miller, Michelle Dockery, Rupert Friend.

Synopsis : La vie privilégiée de Sophie vole en éclats quand des secrets scandaleux font surface et que James, son mari et politicien de haut vol, est accusé d’un crime choquant.

Choose or die : film de Toby Meakins avec Asa Butterfield , Eddie Marsan , Robert Englund.

Synopsis : Tentés par un prix en espèces non réclamé, deux amis redémarrent un curieux jeu vidéo des années 80 et pénètrent dans un univers surréaliste où règne une terreur inédite.

19 avril

Better call saul S6 P1 : série créée par Vince Gilligan, Peter Gould avec Bob Odenkirk, Giancarlo Esposito, Jonathan Banks.

Synopsis : La dernière saison s’était terminée sur un énorme cliffhanger, impliquant le dangereux Lalo Salamanca. Dans les prochains épisodes, ce dernier cherchera à se venger de la tentative d’assassinat contre lui. Mais qui en paiera le péril de sa vie : Gustavo ou Nacho ? Le co-créateur Peter Gould avait teasé la sixième saison au Hollywood Reporter : “Je pense qu’au moment où vous aurez fini de regarder Better Call Saul, vous verrez Breaking Bad sous un jour très différent”. L’actrice Rhea Seehorn (Kim Wexler) a fait l’éloge de la prochaine saison, la décrivant comme “insensée” et qu’elle “va époustoufler les gens”.

White hot : the rise & fall of abercrombie & fitch : Ce documentaire retrace le phénomène A&F de la fin des années 90 au début des années 2000 et la façon dont la marque “des gens cool” a bâti son succès sur l’exclusion.

20 avril

Poupée Russe S2 : série créée par Natasha Lyonne, Amy Poehler, Leslye Headland avec Natasha Lyonne, Charlie Barnett, Greta Lee.

Synopsis : Une femme prise au piège d’une mystérieuse boucle revit sans cesse une nuit de fête à l’issue de laquelle elle meurt… avant de se réveiller le lendemain, indemne.

The turning point : film d’herbert Ross avec Anne Bancroft , Shirley MacLaine , Mikhail Baryshnikov.

Synopsis : L’histoire de deux femmes dont les vies sont vouées à la danse. Deede a arrêté sa carrière de danseuse pour devenir femme au foyer et mère, et dirige maintenant une école de danse dans l’Oklahoma. Emma est toujours dans une compagnie, elle est devenue une star dont la carrière est déjà derrière elle. Toutes deux étaient amies d’enfance et se retrouvent pour parler du passé.

Le doudou : film de Philippe Mechelen et Julien Hervé avec Kad Merad , Malik Bentalha , Guy Marchand.

Synopsis : Michel a perdu le doudou de sa fille à l’aéroport de Roissy. Il dépose un avis de recherche avec une récompense. Sofiane, employé à l’aéroport, y voit l’occasion de se faire un peu d’argent et prétend avoir retrouvé la peluche. Le mensonge révélé, Michel et Sofiane se lancent malgré tout sur les traces du doudou. Une mission plus compliquée que prévu…

22 avril

Selling Sunset S5 : Dans ce programme, vous ferez connaissance avec un groupe de femmes qui exercent la profession d’agent immobilier dans la ville de Los Angeles. Vous aurez alors la chance de rencontrer Chrishell, Amanza, Vanessa, Davina ou encore Emma, Christine, Maya et Mary. Vous suivrez le quotidien exceptionnel de ces femmes entre maisons de rêve et dramas au bureau.

Taxi Driver : film de Martin Scorsese avec Robert De Niro , Jodie Foster , Harvey Keitel.

Synopsis :Vétéran de la Guerre du Vietnam, Travis Bickle est chauffeur de taxi dans la ville de New York. Ses rencontres nocturnes et la violence quotidienne dont il est témoin lui font peu à peu perdre la tête. Il se charge bientôt de délivrer une prostituée mineure de ses souteneurs.

Heartstopper : série créée par Alice Oseman avec Joe Locke, Kit Connor, Sebastian Croft.

Synopsis : Partageant une passion commune pour le rugby, les deux adolescents Charlie et Nick deviennent vite amis. Le premier tombe bientôt amoureux de son camarade, même s’il pense qu’il n’a aucune chance.

27 avril

Le mystère Marilyn Monroe : conversations inédites : documentaire d’Emma Cooper.

Synopsis : Dans ce documentaire, un auteur revient sur la mort mystérieuse de Marilyn Monroe et partage ses nombreuses interviews audio avec les personnes de son entourage.

28 avril

Bubble : film de Tetsurô Araki avec Jun Shison , Mamoru Miyano , Yûki Kaji.

Synopsis : L’histoire se déroule à Tokyo, dans un monde inondé de bulles ayant modifié les lois de la gravité. Coupée du reste du monde, Tokyo est devenue le terrain de jeu d’un groupe de jeunes adeptes de parkour privés de leurs familles, dont les équipes s’affrontent d’immeuble en immeuble. Un jour, après une figure périlleuse, Hibiki, jeune prodige connu pour son style de jeu risqué, est propulsé vers l’océan dénué de gravité qui entoure la ville. Il est sauvé par l’intervention soudaine d’Uta, jeune fille aux pouvoirs mystérieux. Tous deux vont alors entendre un son qu’eux seuls peuvent percevoir. Pourquoi Uta a-t-elle ainsi rejoint Hibiki ? Leur rencontre les mènera à une révélation qui va changer le monde.

29 avril



Ozark S4 P2 : série créée par Bill Dubuque, Mark Williams (II) avec Jason Bateman, Laura Linney, Sofia Hublitz.

Synopsis : Alors qu’ils pensent pouvoir enfin se libérer du cartel, les Byrde voient leurs liens familiaux se détériorer, ce qui pourrait bien causer leur perte.