Découvrez le calendrier complet des sorties Prime Video de ce mois d’avril

Chaque mois, Amazon Prime Video enrichit son catalogue avec l’ajout de nouvelles séries et de nouveaux films, voici les nouveautés à découvrir tout au long du mois d’avril.

01 avril

LOL : qui rit, sort ! S2 : Ces 6 nouveaux épisodes mettront en compétition les 10 comédiens et humoristes français avec pour seule règle : celui qui rit est éliminé. Le vainqueur remportera la somme de 50 000€ qui sera reversée à l’association caritative qu’il aura choisie de représenter et 50 000€ seront partagés par les autres associations représentées par les participants. Cette saison accueillera aussi des invités surprises. Sous le regard impartial de Philippe Lacheau et d’Alexandra Lamy, Melha Bedia, Ramzy Bedia, Gérard Darmon, Alice David, Audrey Fleurot, Eric Judor, Camille Lellouche, Panayotis Pascot, Just Riadh et Ahmed Sylla essaieront de garder leur sérieux le plus longtemps possible tout en essayant de faire rire leurs adversaires.

El internado : las cumbres S2 : série créée par Laura Belloso et Asier Andueza avec Asia Ortega, Albert Salazar et Daniel Arias.

Synopsis : Dans un internat construit à côté d’un monastère dans des montagnes inaccessibles, les élèves y sont des rebelles, devant s’habituer à l’éducation stricte qui y est appliquée. Mais les histoires qui circulent à propos des légendes locales, vont bouleverser le quotidien d’une bande de jeunes qui vont devoir faire face à des aventures effrayantes et trépidantes.

La saga expendables : Les Expendables, des mercenaires aguerris vivant en marge de la loi, acceptent une mission secrète pour la CIA : infiltrer Vilena, une île d’Amérique du Sud, pour renverser son impitoyable dictateur, le général Garza.

Dans la peau de John Malkovich : film de Spike Jonze avec John Cusack, Cameron Diaz et John Malkovich.

Synopsis : Craig Schwartz est marionnettiste de rue, mais ne parvient pas à vivre de son art. Lotte, son épouse, s’intéresse beaucoup plus à ses animaux qu’à lui. Devant leurs difficultes financières, le jeune homme trouve un emploi au septième étage du building de l’entreprise Lester. En classant des dossiers, Craig découvre une porte dérobée et l’emprunte. Celle-ci le conduit pour quinze minutes à l’intérieur de John Malkovich. Cette prodigieuse découverte va lui permettre de changer de vie.

Chicago Fire S1 à 7 : série créée par Michael Brandt et Derek Haas avec Jesse Spencer, Taylor Kinney, Eamonn Walker.

Synopsis : Aucun travail n’est plus stressant, dangereux ou grisant que celui des pompiers, des secouristes et des auxiliaires médicaux de Chicago. Ces hommes et femmes d’élite de la caserne 51 bravent le danger quand d’autres prennent la fuite. Avec la pression, les responsabilités et les égos surdimensionnés viennent les désaccords et les tensions au sein des membres de l’équipe. Et quand la tragédie frappe l’un d’eux, la culpabilité et les reproches fusent. Pourtant, le moment venu de passer à l’action, les dissensions sont laissées de côté pour céder la place à la solidarité. Bienvenue au cœur du quotidien des plus nobles des professions !

Nous trois ou rien : film de Kheiron avec Leïla Bekhti, Gérard Darmon et Kheiron.

Synopsis : D’un petit village du sud de l’Iran aux cités parisiennes, Kheiron nous raconte le destin hors du commun de ses parents Hibat et Fereshteh, éternels optimistes, dans une comédie aux airs de conte universel qui évoque l’amour familial, le don de soi et surtout l’idéal d’un vivre-ensemble.

Les nerfs à vif : film de Martin Scorsese avec Robert De Niro, Nick Nolte et Jessica Lange.

Synopsis : Max Cady, condamné à quatorze années de prison pour viol et voie de fait sur une mineure, est à nouveau libre. Avec détermination et rigueur, il entreprend de se venger de l’avocat Sam Bowden, qu’il estime responsable de son incarcération.

Le bon gros géant : film de Steven Spielberg avec Dany Boon, Mark Rylance et Ruby Barnhill.

Synopsis : Sophie n’a que dix ans, et elle est en pleine aventure quand elle rencontre le Bon Gros Géant. Ayant peur au début, ce qui est tout à fait normal, la jeune fille se rend compte assez vite que ce béhémoth de vingt-quatre pieds est assez doux et charmant. Leur amitié grandit, mais la présence de Sophie attire l’attention non voulue d’autres géants qui ne sont pas aussi gentils. Sophie et le Bon Gros Géant voyagent à Londres afin de convaincre la reine Victoria d’éliminer les mauvais géants.

Sous le même toit : film de Dominique Farrugia avec Gilles Lellouche, Louise Bourgoin et Manu Payet.

Synopsis : Delphine et Yvan divorcent. Alors que sa situation financière ne lui permet pas de retrouver un domicile, Yvan se rappelle qu’il détient 20% de la maison de son ex-femme. Il revient alors vivre chez Delphine, dans ses 20%. Les deux ex vont découvrir les joies de la colocation forcée…

Une vie entre deux océans : film de Derek Cianfrance avec Michael Fassbender, Alicia Vikander et Rachel Weisz.

Synopsis : Quelques années après la Première Guerre mondiale en Australie. Tom Sherbourne, ancien combattant encore traumatisé par le conflit, vit en reclus avec sa femme Isabel, sur la petite île inhabitée de Janus Rock dont il est le gardien du phare. Mais leur bonheur se ternit peu à peu : Isabel ne peut avoir d’enfant… Un jour, un canot s’échoue sur le rivage avec à son bord le cadavre d’un homme et un bébé bien vivant. Est-ce la promesse pour Tom et Isabel de fonder enfin une famille ?

Wolf like me S1 : série créée par Abe Forsythe avec Isla Fisher, Josh Gad et Ariel Donoghue.

Synopsis : Gary, un homme hypersensible, a du mal à subvenir aux besoins de sa fille depuis la mort de sa femme. Mary a un secret qu’elle ne peut se résoudre à partager avec quiconque. L’univers a réuni ces deux êtres pour une raison, ils doivent trouver laquelle…

Mes vies de chien : film de Lasse Hallström avec K.J. Apa, Britt Robertson et John Ortiz.

Synopsis : Qui a dit que les animaux n’avaient pas d’âme ? Sûrement pas le petit Ethan, 8 ans, qui en 1962 s’embarque dans une aventure hors du commun en recueillant un chiot nommé Bailey. Au fil des années, Ethan noue des liens très forts avec son chien, présent à chaque étape importante de sa vie. Jusqu’au jour où, dévasté, il doit se résoudre à laisser partir Bailey, âgé et malade. Si le départ de l’animal n’était en fait qu’un commencement ?



My little pony : le film : film de Jason Thiessen avec Tara Strong, Ashleigh et Andrea Libman.

Synopsis : Quand le menaçant Storm King envahit Canterlot avec le plan de voler la magie aux poneys, le futur même d’Equestria est en danger. Cette aventure inédite embarque les poneys à chercher du secours dans un voyage héroïque et plein d’actions, au-delà des frontières de leurs foyers, à travers les montagnes magiques, les mondes sous-marins, et même dans un flamboyant bateau pirate volant.

Collection horreur :

-Cabin fever

-Blair witch

-Lazarus effect

-Texas Chainsaw 3D

-Jeepers creepers : le chant du diable

04 avril

The contractor : film de Tarik Saleh avec Chris Pine, Ben Foster et Gillian Jacobs.

Synopsis : Après avoir été viré des Marines, James Harper rejoint une organisation paramilitaire afin de subvenir aux besoins de sa famille. Il se rend en Pologne avec une équipe d’élite dans le cadre d’une mission visant à enquêter sur une menace mystérieuse. Mais Harper se retrouve seul et traqué au beau milieu de l’Europe de l’Est. Il va devoir se battre pour rester en vie assez longtemps afin découvrir les raisons de ceux qui l’ont trahi.

07 avril

Laura Pausini : film d’Ivan Cotroneo avec Laura Pausini.

Synopsis : Avec plus de 70 millions d’albums vendus dans le monde, Laura Pausini est l’une des artistes italiennes les plus appréciées au monde. Le film est basé sur une question : que se serait-il passé si Laura n’avait pas gagné le festival de musique de Sanremo (concours de la chanson italienne) en 1993 ? La reine de la pop italienne se retrouve pour la première fois devant la caméra d’un long métrage pour un projet qui dévoile au public la véritable nature de Laura Pausini à travers des images exclusives et inédites de sa vie privée et professionnelle, tout en découvrant de nouveaux aspects de sa personnalité et de son univers, qui seront révélés au public pour la toute première fois.

08 avril

Le couteau par la lame : film de Janus Metz Pedersen avec Chris Pibe, Thandiwe Newton et Jonathan Pryce.

Synopsis : Un soir, dans la charmante ville de Carmel, deux ex amants se retrouvent. Les deux anciens espions de la CIA se rappellent leurs belles années et leurs mauvais souvenirs, notamment la sanglante prise d’otages du Vol 127. La vraie question est : Henry est-il venu dîner pour faire renaître la flamme éteinte… ou mettre à jour une vieille conspiration ? Un des deux ex amants pourrait ne pas sortir de table vivant…

Do, re & mi S1 P5 : série créée par Michael Scharfstein et Jackie Tohn avec Kristen Bell, Jackie Tohn et Luke Youngblood.

Synopsis : Do, Re & Mi raconte l’histoire de trois meilleurs amis oiseaux qui s’appellent Do, Re et Mi, et qui vivent dans un monde rempli de rythmes et de mélodies. A travers leurs aventures quotidiennes, les personnages vont amener les parents et leurs enfants à parler de la musique, et à la mettre en relation avec leur développement social et émotionnel. Chaque épisode offrira une chanson originale.

10 avril

Simetierre : film de Kevin Kölsch et Dennis Widmeyer avec Jason Clarke, Amy Seimetz et John Lithgow.

Synopsis : Le docteur Louis Creed, sa femme Rachel et leurs deux jeunes enfants quittent Boston pour s’installer dans une région rurale du Maine. Près de sa maison, le docteur découvre un mystérieux cimetière caché au fond des bois. Peu après, une tragédie s’abat sur lui. Creed sollicite alors l’aide d’un étrange voisin, Jud Crandall. Sans le savoir, il vient de déclencher une série d’événements tragiques qui vont donner naissance à de redoutables forces maléfiques.

11 avril

Le parc des merveilles : film d’animation de Dylan Brown (II) et David Feiss avec Marc Lavoine, Frederic Longbois et Odah.

Synopsis : Le Parc des Merveilles raconte l’histoire d’un parc d’attractions fabuleux né de l’imagination extraordinaire d’une petite fille appelée June.

Un jour, le Parc prend vie…

15 avril

Outer Range S1 : série créée par Brian Watkins avec Josh Brolin, Lili Taylor et Tamara Podemski.

Synopsis : Royal Abbott est un éleveur du Wyoming. Il se bat pour conserver ses terres. Bientôt, il découvre un mystère en plein de la nature…

18 avril

Du sang et des larmes : film de Peter Berg avec Mark Wahlberg, Taylor Kitsch et Emile Hirsch.

Synopsis : Le 28 juin 2005, un commando de quatre Navy Seals prend part à l’opération “Red Wing”, qui a pour but de localiser et éliminer le leader taliban Ahmad Shah. Mais rapidement repérés et encerclés, les quatre soldats vont se retrouver pris au piège.

22 avril

Do, re & mi S1 P6 : série créée par Michael Scharfstein et Jackie Tohn avec Kristen Bell, Jackie Tohn et Luke Youngblood.

28 avril

Fortress : film de James Cullen Bressack avec Jesse Metcalfe, Bruce Willis et Chad Michael Murray.

Synopsis : Dans un lieu villégiature top secret réservé aux agents de renseignement américains à la retraite, un groupe de criminels, dirigé par Balzary, s’introduit dans l’enceinte, bien décidé à se venger de Robert, obligeant le retraité et son fils à reprendre du service…

Bang bang baby S1 : série créée par Andrea Di Stefano avec Arianna Becheroni, Antonio Gerardi et Dora Romano.

Synopsis : Milan, années 1980. Alice, une adolescente timide et mal dans sa peau devient le plus jeune membre d’une organisation mafieuse dans le but de gagner l’amour de son père, un affilié de la ‘Ndrangheta (mafia calabraise).

29 avril

Undone S2 : série créée par Raphael Bob-Waksberg et Kate Purdy avec Rosa Salazar, Siddharth Dhananjay, Bob Odenkirk.

Synopsis : Après un accident de la route qui a failli lui coûter la vie, Alma se découvre un nouveau rapport au temps et se sert de cette nouvelle capacité pour découvrir la vérité sur la mort de son père.



La unidad S2 : série créée par Dani de la Torre et Alberto Marini avec Nathalie Poza, Michel Noher et Marian Alvarez.

Synopsis : L’arrestation en Espagne du chef anti-terroriste le plus recherché au monde fait du pays la principale cible des terroristes. Un compte à rebours commence et l’Unité Spéciale contre le terrorisme djihadiste, dirigée par la commissaire Carla Torres, a pour mission secrète de démanteler ce groupe terroriste.