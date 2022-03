W9 déprogramme le match opposant le Portugal à la Macédoine du Nord pour diffuser un film culte

Ce mardi 29 mars, le Portugal et la Macédoine du Nord vont se rencontrer sur le terrain lors de la finale des barrages de la Voie C de la Coupe du Monde 2022. La diffusion à la télévision est finalement annulée.

Après une victoire contre la Turquie (3-1), Le Portugal affrontera, ce mardi 29 mars, la Macédoine du Nord, qui a gagné face à l’Italie (0-1). Initialement prévu pour une diffusion sur la chaîne W9, le match sera diffusé en digital. La chaîne va finalement diffuser le film “Ghost“ avec Patrick Swayze et Demi Moore au casting.

“Nous devons nous concentrer sur la Macédoine du Nord“

Le vainqueur du match entre le Portugal et la Macédoine du Nord aura une place pour représenter l’Europe pour la Coupe du monde 2022. “Ces matches sont des finales et les finales sont toujours compliquées. Nous avons gagné la première et maintenant nous devons gagner la seconde. C’est sur cela que nous allons nous concentrer. Nous devons nous concentrer sur la Macédoine du Nord. S’ils ont réussi à battre l’Italie, cela signifie que ce sera très difficile”, s’exprime Fernando Santos, entraîneur du Portugal, s’attend à une opposition difficile. En France, les fans ne suivront la rencontre décisive à la télévision, mais en se connectant sur 6Play, à partir de 20 h 45. Après la diffusion du communiqué de presse de la chaîne, certains fans ont réagi sur les réseaux sociaux.