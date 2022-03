Un jeu mythique de votre enfance, bientôt adapté en série sur Netflix

Après “Castlevania” et “Resident Evil“, Netflix annonce une nouvelle série basée sur une mythique licence de jeux vidéos.

Netflix n’en finit pas avec les adaptations de jeux vidéos sur sa plateforme. Après “Castlevania“, “The Witcher” ou encore “Resident Evil“, une licence à succès va débarquer. Apprécier par des fans du monde entier depuis les 25 dernières années, la légendaire saga japonaise du jeu de combat “Tekken” va être portée à l’écran une fois de plus. Elle se présentera sous forme d’une série en images de synthèse créée avec la technique du toon-shading. En effet, ce n’est pas la première fois que “Tekken” est adapté à l’écran. Pour rappel, en 1998, sortait le film “Tekken” puis en 2011 un film en image de synthèse “Blood Vengeance” ainsi qu’un long-métrage en 2009.

Voici le synopsis : “Le pouvoir, il n’y a que ça de vrai ». Malgré les enseignements de sa mère, qui lui a appris dès son plus jeune âge les arts martiaux traditionnels dans le plus pur style de la famille Kazama, Jin Kazama n’a pas pu empêcher un être démoniaque de détruire tout ce qui lui était cher, bouleversant sa vie à jamais. Furieux contre lui-même, Jin a juré de se venger et se met en quête du pouvoir absolu pour parvenir à ses fins. Son épopée le conduira à l’ultime combat sur une arène mondiale : le King of Iron Fist Tournament.”

Source : Presse Citron