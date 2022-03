Disney+ dévoile une bande-annonce pour “Life & Beth”, sa future série originale

Disney+ dévoile une première bande-annonce pour “Life & Beth” qui sortira sur la plateforme le 18 mai 2022. Créée et réalisée par Amy Schumer, la série nous plonge dans la vie de Beth, une femme dont l’existence suscite l’envie et l’admiration de ses anciens camarades de classe. Son métier de grossiste en spiritueux lui assure une existence confortable, au même titre que sa vie de couple à Manhattan avec un homme riche et séduisant. Ce tableau merveilleux se dirige pourtant bientôt en éclats à la suite d’un incident qui l’oblige à se confronter à son passé. Avec au casting :