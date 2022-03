Disney+ dévoile la bande-annonce de son prochain film, “Dans les yeux de Tammy Faye”

Disney+ dévoile une bande-annonce pour son prochain film, par le studio 20th Century Fox, disponible sur la plateforme le 23 mars. Réalisé par Michael Showalter et écrit par Abe Sylvia, le biopic nous montrera comment Tammy Faye et son mari Jim Bakker sont partis de rien, dans les années 1970 et 1980, à créer la plus grande chaîne de télévision évangélique au monde et un parc à thème d’inspiration religieuse. Tammy Faye devient une icône avec ses faux cils permanents, ses talents très singuliers de chanteuse et son incontrôlable envie de tendre la main à tous ceux qui croisent son chemin. Mais sous ce vernis, les escroqueries financières, les manigances de rivaux et les scandales vont bientôt provoquer la chute de cet empire si précieusement bâti… Avec au casting :