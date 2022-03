Ligue des champions, comment suivre la huitième journée de la compétition ?

La huitième journée de la Ligue des Champions a commencé hier soir, voici sur quelles chaînes suivre les matches.

Après des journées sensationnelles avec les plus grands dont Messi, Ronaldo ou encore Mbappé et Neymar, nous voilà face à la huitième journée. Diffusé sur les chaînes Canal +, BeIN Sports et RMC Sport depuis le coup d’envoi du premier match. Voici la liste complète des rencontres avec la ou les chaînes les diffusant pour ne rien louper (la totalité des matches se jouerons à 21 heures) :

Mardi 8 mars

• Canal+, RMC Sport 1, Liverpool – Inter

• beIN SPORTS 1, Bayern – Salzbourg

Mercredi 9 mars

• Canal+, RMC Sport 1, Real Madrid – Paris

• beIN SPORTS 1, Manchester City – Sporting