Laurent Ruquier devrait quitter son émission du samedi sur France 2 en fin de saison

Laurent Ruquier devrait quitter son émission, sur France 2, en fin de la saison.

Présent sur la chaîne depuis 16 ans et au lancement de “On n’est pas couché“, Laurent Ruquier devrait quitter l’émission en fin de saison. L’animateur continuera à présenter, chaque samedi, l’émission en compagnie de Léa Salamé, mais, ne souhaite pas faire de “saison de trop“. Par ailleurs, c’est Léa Salamé qui pourrait remplacer l’animateur la saison prochaine.

Laurent Ruquier avait débarqué, en septembre 2006, avec “On n’est pas couché“, une nouvelle émission avec Catherine Barma à la production, qui produisait également “Tout le monde en parle“. L’émission accueillait de nombreux invités pour débattre avec l’animateur et un duo de chroniqueurs. Le plus marquant restera sans conteste celui d’Eric Zemmour et Eric Naulleau, de 2007 à 2011. Les duos étaient aussi formés de Natacha Polony et Aymeric Caron ou encore Léa Salamé et Yann Moix.

Émission à succès pendant des années, “On n’est pas couché” avait laissé sa place, en 2020, à “On est en direct“, avec Laurent Ruquier à la présentation et produit par Philippe Thuillier. Après une saison en solo, Laurent Ruquier était en duo avec Léa Salamé pour la suivante. L’émission réunissait en moyenne, depuis la rentrée, 900.000 téléspectateurs, soit 13,7 % du public.

Laurent Ruquier toujours sur la chaîne

Bien qu’il quitte “On est pas couché“, Laurent Ruquier restera sur France 2 la saison prochaine. Il restera donc aux rennes de “Enfants de la télé” chaque dimanche soir. Après des débuts discrets, l’émission a su remonter la pente depuis le mois de septembre et compte environ 2,5 millions de téléspectateurs, soit 13,4 % du public. Le présentateur devrait aussi continuera également à présenter “Les grosses têtes“, son émission à succès de RTL, continuellement diffusée sur France 2, en prime time.

Source : Pure Médias