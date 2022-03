Super League Triathlon 2022, Eurosport obtient les droits de diffusion

La chaîne Eurosport annonce avoir acquit les droits de diffusion de la Super League Triathlon 2022.

Eurosport annonce avoir l’acquisition des droits de diffusion de la Super League Triathlon de 2022. “Réunissant l’élite mondiale du triathlon avec notamment Georgia Taylor-Brown, Katie Zaferes, Alex Yee, Jonathan Brownlee, Mario Mola et les stars françaises Vincent Luiz, Cassandre Beaugrand et Léonie Périault, la Super League Triathlon propose des compétitions courtes et dynamiques de quoi promettre spectacle et suspense à chaque événement”, communique la chaîne.

Cette année, les événements débuterons avec l’Arena Games Triathlon, un nouveau format e-sport alliant le virtuel au réel. Il proposera donc une expérience unique, en partenariat avec Zwift (un programme d’entraînement physique, de cyclisme et de course en ligne). Cette compétition achèvera les champions du monde officiels de triathlon e-sports avec World Triathlon, à la fin des étapes organisées à :

Munich, le 9 avril,

le 9 avril, Londres, le 23 avril,

le 23 avril, Singapour, le 7 mai.

Le championnat mondial de la Super League Triathlon sera lancé plus tard dans l’année à travers la planète. Eurosport proposera de suivre l’ensemble de ces compétitions en direct et à la demande, le tout accompagner par une série documentaire à propos de l’événement, “Every Second Counts“.

“La mission de Super League Triathlon est de porter le triathlon professionnel auprès d’un large public et de donner à nos incroyables athlètes et à notre sport la meilleure plateforme pour se développer. Le partenariat avec Discovery est une étape importante, car il nous permet de travailler avec une entreprise fantastique qui, comme Super League Triathlon, est connue pour son sens de l’innovation et sa capacité à fournir un contenu exceptionnel aux fans de sport. Il permet également de diffuser régulièrement le triathlon auprès d’un large public déjà amateur de sport.“, s’exprime Michael D’hulst, le PDG du Super League Triathlon.

“Nous défendons depuis longtemps les épreuves de triathlon d’élite entre les cycles olympiques et nous nous engageons à apporter des histoires inspirantes impliquant les meilleurs triathlètes du monde aux fans de toute l’Europe. Nous sommes impatients de nous associer à la Super League Triathlon pour exploiter toute l’ampleur de nos chaînes et de nos plateformes numériques, afin d’offrir aux téléspectateurs un accès à chaque événement en 2022“, ajoute Trojan Paillot, VP Sports Rights Acquisition and Syndication de Discovery Sports.

Source : SportTV