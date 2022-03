Cette française demande à être ministre aux côtés de Valérie Pécresse sur LCI

Ce lundi soir, la chaîne d’information diffusée une émission politique spéciale dédiée aux femmes.

Ce lundi soir, se tenait une émission spéciale dédiée aux femmes sur LCI, présenté par Ruth Elkrief et Ava Djamshidi, dans lequel huit candidats à l’élection présidentielle se sont présentés dont notamment la présence de Valérie Pécresse.

“Je voudrais faire de la politique“

“Je voudrais faire de la politique, me lancer dans la politique“, s’est exprimés Michèle, une agente en polyvalence dans une crèche. “Ah ! Vous habitez où ?“, a demandé Valérie Pécresse. “À Bonneuil-sur-Marne. Donc, j’aimerais peut-être me lancer à vos côtés“, a répondu Michèle. “Ce ne sera pas facile, c’est une ville communiste“, a soulignée la candidate LR à propos de Bonneuil-sur-Marne.

“Étant expérimentée dans la petite enfance, car j’ai travaillé à plusieurs reprises dans des crèches, j’aimerais savoir s’il était possible d’être ministre de la Petite enfance et de la Famille” continue l’agente en polyvalence avant d’être repris pas la candidate qui lui demande : “Ce que vous êtes en train de me dire, c’est que les politiques ne connaissent pas encore suffisamment bien vos problèmes, c’est ça ?“.

“Je veux me lancer dans la politique“

“Non ! Je vous dis que je veux me lancer dans la politique et j’ai besoin d’aide pour y entrer par la grande porte ! Moi, en tant que citoyenne !“, répond Michèle, déstabilisant Valérie Pécresse qui conclue “Et bien écoutez… À ce moment-là, il faut que vous veniez me voir demain à mon QG et qu’on en parle. Ça m’intéresse !“. “Moi, ce que je crois, c’est qu’il faut évidemment faire venir beaucoup plus de femmes dans la politique et ce n’est pas facile, avec la conciliation des vies professionnelles et familiales, de faire en plus de la politique“.

Source : Pure Médias