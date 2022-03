Disney+ voit loin et lève le voile sur les programmes à venir jusqu’en 2024

Comme à son habitude, Disney+ dévoile sa liste des programmes du mois. Cette fois, c’est la liste des programmes qui arriveront sur la plateforme jusqu’en 2024 qui est dévoilée.

2022

Obi-Wan Kenobi – saison 1 (25 mai 2022) : par Hossein Amini, Joby Harold avec Ewan McGregor, Hayden Christensen, Joel Edgerton

Synopsis : L’action se déroulera dix ans après la fin tragique de STAR WARS : LA REVANCHE DES SITH. Obi-Wan y avait subi sa plus grande défaite et assisté à la déchéance de son meilleur ami, l’apprenti Jedi Anakin Skywalker, qui avait rejoint le Côté Obscur en devenant le seigneur Sith Dark Vador.

Avengers : Endgame (printemps) : par Joe Russo, Anthony Russo avec Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo

Synopsis : Thanos ayant anéanti la moitié de l’univers, les Avengers restants resserrent les rangs dans ce vingt-deuxième film des Studios Marvel, grande conclusion d’un des chapitres de l’Univers Cinématographique Marvel.

Toy Story 4 – (printemps) : par Stephany Folsom, Andrew Stanton avec Jean-Philippe Puymartin, Richard Darbois, Audrey Fleurot

Synopsis : Woody a toujours privilégié la joie et le bien-être de ses jeunes propriétaires – Andy puis Bonnie – et de ses compagnons, n’hésitant pas à prendre tous les risques pour eux, aussi inconsidérés soient-ils. L’arrivée de Fourchette, un nouveau jouet qui ne veut pas en être un dans la chambre de Bonnie met toute la petite bande en émoi. C’est le début d’une grande aventure et d’un extraordinaire voyage pour Woody et ses amis. Le cowboy va découvrir à quel point le monde peut être vaste pour un jouet…

Zootopia+ – saison 1 (printemps) . Synospsis : Zootopia+ est une série de courts métrages qui se déroule dans l’univers anthropomorphe de Zootopia. Cars, On the Road – saison 1 (été) : par John Lasseter avec Owen Wilson, Larry The Cable Guy Synopsis : Les aventures de Flash McQueen et Martin lors de leur voyage à travers le pays.

Ms. Marvel – saison 1 (été) : par Bisha K. Ali avec Iman Vellani, Aramis Knight, Saagar Shaikh

Synopsis : Kamala Khan, pakistano-américaine de 16 ans vivant à Jersey City, peine à s’intégrer, à l’école comme à la maison. Bonne élève, gameuse addict et adepte de fan-fictions, la jeune adolescente a une affinité toute particulière pour les super-héros, en particulier le capitaine Marvel. Son quotidien prend un virage inattendu lorsqu’elle se retrouve dotée de super-pouvoirs, comme ceux des héros qu’elle a toujours admirés. La vie devrait désormais être plus facile avec des super-pouvoirs, non ?

La Reine des neiges 2 (automne) : par Jennifer Lee, Allison Schroeder avec Emmylou Homs, Charlotte Hervieux, Dany Boon

Synopsis : Pourquoi Elsa est-elle née avec des pouvoirs magiques ? La jeune fille rêve de l’apprendre, mais la réponse met son royaume en danger. Avec l’aide d’Anna, Kristoff, Olaf et Sven, Elsa entreprend un voyage aussi périlleux qu’extraordinaire. Dans La Reine des neiges, Elsa craignait que ses pouvoirs ne menacent le monde. Dans La Reine des neiges 2, elle espère qu’ils seront assez puissants pour le sauver…

Star Wars Épisode IX : L’Ascension de Skywalker (décembre) : par Chris Terrio, J.J. Abrams avec Daisy Ridley, Adam Driver, Oscar Isaac

Synopsis : La conclusion de la saga Skywalker. De nouvelles légendes vont naître dans cette bataille épique pour la liberté.

Andor – saison 1 : par Stephen Schiff, George Lucas, Tony Gilroy

Synopsis : Une série prequel consacrée au personnage de Cassian Andor, apparu au cinéma dans le film Rogue One.

Baymax ! (été) : avec Scott Adsit, Maya Rudolph

Synopsis : Les aventures de Baymax, le gentil robot infirmier à San Fransokyo.

Disenchanted.

La Nuit au musée (animée).

Peter Pan & Wendy : par Toby Halbrooks, James M. Barrie avec Alexander Molony, Ever Anderson, Yara Shahidi

Synopsis : Adapté du roman éponyme de J. M. Barrie et inspiré du grand classique de Walt Disney sorti en 1953, Peter Pan & Wendy raconte l’histoire d’une jeune fille qui s’oppose à la volonté de ses parents de l’envoyer au pensionnat, et s’envole avec ses deux frères cadets pour le Pays Imaginaire. Elle va y rencontrer un garçon qui refuse de grandir, une fée minuscule et un pirate maléfique, et vivre des aventures aussi palpitantes que périlleuses, bien loin de sa famille et de son foyer.

Pinocchio .

The Mandalorian – Saison 3 : par Jon Favreau avec Pedro Pascal, Giancarlo Esposito, Ming-Na Wen

Synopsis : Après les aventures de Jango et Boba Fett, un nouveau héros émerge dans l’univers Star Wars. L’intrigue, située entre la chute de l’Empire et l’émergence du Premier Ordre, suit les voyages d’un chasseur de primes solitaire dans les contrées les plus éloignées de la Galaxie, loin de l’autorité de la Nouvelle République.

She-Hulk – saison 1 : par Jessica Gao avec Tatiana Maslany, Mark Ruffalo, Tim Roth

Synopsis : Les aventures de l’avocate Jennifer Walters, cousine de Bruce Banner, qui hérite de ses pouvoirs et devient She-Hulk à la suite d’une transfusion sanguine destinée à la sauver après qu’elle se soit faite tirer dessus.

Secret Invasion – saison 1 : par Kyle Bradstreet avec Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn, Kingsley Ben-Adir

Synopsis : Les aventures d’une secte de Skrulls qui ont infiltré tous les aspects de la vie sur Terre.

2023

En Avant (printemps) : par Dan Scanlon, Jason Headley avec Thomas Solivérès, Pio Marmaï, Tom Holland

Synopsis : Dans la banlieue d’un univers imaginaire, deux frères elfes se lancent dans une quête extraordinaire pour découvrir s’il reste encore un peu de magie dans le monde.

Win or Lose (automne).

Tiana, la série.

2024

Black Widow (juillet) : par Eric Pearson, Stan Lee avec Scarlett Johansson, Florence Pugh, Rachel Weisz

Synopsis : Natasha Romanoff, alias Black Widow, voit resurgir la part la plus sombre de son passé pour faire face à une redoutable conspiration liée à sa vie d’autrefois. Poursuivie par une force qui ne reculera devant rien pour l’abattre, Natasha doit renouer avec ses activités d’espionne et avec des liens qui furent brisés, bien avant qu’elle ne rejoigne les Avengers.

Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux (septembre) : par Dave Callaham, Destin Daniel Cretton avec Simu Liu, Tony Leung Chiu-Wai, Awkwafina

Synopsis : Shang-Chi va devoir affronter un passé qu’il pensait avoir laissé derrière lui lorsqu’il est pris dans la toile de la mystérieuse organisation des dix anneaux.

Les Éternels (novembre) : par Chloé Zhao, Patrick Burleigh avec Gemma Chan, Richard Madden, Salma Hayek

Synopsis : Depuis l’aube de l’humanité, les Éternels, un groupe de héros venus des confins de l’univers, protègent la Terre. Lorsque les Déviants, des créatures monstrueuses que l’on croyait disparues depuis longtemps, réapparaissent mystérieusement, les Éternels sont à nouveau obligés de se réunir pour défendre l’humanité…

Moana, la série.

Synopsis : Série qui se déroule dans le petit village polynésien de Vaiana.

De nombreux projets Marvel et Star Wars sont également prévu dans les années à venir, mais pas encore datés. Voici la liste de ces productions.

Les projets Star Wars

A Droid Story (saison 1),

(saison 1), Ashoka (saison 1),

(saison 1), Lando (saison 1),

(saison 1), The Acolyte (saison 1)

Les projets Marvel

Agatha House of Harkness (saison 1),

(saison 1), Armor Wars (saison 1)

(saison 1) Echo (saison 1)

(saison 1) I Am Groot (saison 1)

(saison 1) Iron Heart (saison 1)

(saison 1) Spider-Man : Freshman Year (saison 1)

(saison 1) X-Men ’97 (saison 1)

Source : Presse Citron