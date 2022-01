Pandore : la série belge arrive sur Salto

La série belge “Pandore” arrive dès le 18 février sur Salto.

Salto accueillera la nouvelle série belge composée de dix épisodes de cinquante minutes, “Pandore” dès le 18 février sur sa plateforme. Écrite et réalisée par Vania Leturcq, Savina Dellicour et Anne Coesens, l’histoire nous plonge en Belgique à deux mois des élections. La campagne est perturbée par une enquête de corruption. Une agression tragique qui va provoquer la collision de plusieurs personnages survient. Chaque candidat défend sa propre vérité. Une juge d’instruction, un politicien, une activiste et une journaliste vont être amenés à poser des actes qui dépassent tout ce qu’ils auraient pu imaginer. Avec au casting :

Anne Coesens (Claire)

(Claire) Salomé Richard (Ludivine)

(Ludivine) Yoann Blanc (Mark)

(Mark) Mélissa Diara (Sacha)

(Sacha) Myriem Akheddiou (Krystel)

(Krystel) Johan Leysen

Edwige Baily

Noureddine Farihi

Vincent Lecuyer

Source : Le Blog TV News