“La boîte à question”, “Broute”, Canal+ débarque sur Snapchat avec 14 émissions exclusives

Le groupe Canal+ annonce un partenariat avec le réseau social, Snapchat.

La chaîne privée annonce son arrivée sur Snapchat. 14 émissions exclusives et des créations originales emblématiques vous seront bientôt proposées dans “Discover“. Les utilisateurs de l’application peuvent retrouver dès aujourd’hui : “Broute.“, “La boîte à questions“, “Mode portrait” et “OK Zoomer“.

“14 émissions exclusives et des créations originales emblématiques”

Des aujourd’hui 4 émissions sont disponibles dans l’onglet “Discover” de Snapchat, les autres formats seront ajoutés prochainement.

Broute. : une réjouissante parodie de capsules diffusées sur internet (Konbini, Brut, Loopsider …). Tous les personnages sont interprétés par le même comédien, Bertrand Usclat, qui exprime son point de vue, en général cynique et décalé, sur le monde.

La boîte à question : installée dans une petite pièce blanche, avec un écran comme unique vis-à-vis, une célébrité répond aux questions qui lui sont posées en off. Une interview décalée et sympathique, qui ne se prend pas au sérieux et permet de découvrir les stars sous un autre angle.

Mode portrait : c’est le nouveau format d’interview incarné par la journaliste Emilie Papatheodorou. Les invités seront des personnalités influentes d’internet, qui fédèrent d’importantes communautés et qui s’en sert pour porter une cause ou partager leurs passions.

OK Zoomer : la série donne la parole à un panorama de jeunes membres de la génération Z autour des sujets de société qui comptent vraiment comme les élections présidentielles ou autres.