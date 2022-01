Série Club : la saison 3 inédite de la série “FBI” disponible en février

La série “FBI” arrive en inédit avec sa troisième saison sur Série Club à 21 h le mardi 8 février.

Retrouvez trois épisodes à la suite de la troisième saison de “FBI” le mardi 8 février à 21 h en inédit sur la chaîne Série Club. Créée par Craig Turk, Dick Wolf, la série raconte comment les agents spéciaux de la branche new-yorkaise du FBI usent de tous leurs talents et leur expertise pour combattre aussi bien le terrorisme, le crime organisé que le contre-espionnage et ainsi assurer la protection de la ville et du pays. Avec au casting :

Missy Peregrym (Maggie Bell)

(Maggie Bell) Zeeko Zaki (Omar Adom “OA” Zidan)

(Omar Adom “OA” Zidan) John Boyd (Stuart Scola)

(Stuart Scola) Katherine Renee Turner (Tiffany Wallace)

(Tiffany Wallace) Alana De La Garza (Isobel Castille)

(Isobel Castille) Jeremy Sisto (Jubal Valentine)

