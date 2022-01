Découvrez la liste complète des nouveaux programmes disponibles en février sur Disney+

Calvary : par John Michael McDonagh avec Brendan Gleeson, Chris O’Dowd, Kelly Reilly

Synopsis : La vie du père James est brusquement bouleversée par la confession d’un mystérieux membre de sa paroisse, qui menace de le tuer. Alors qu’il s’efforce de continuer à s’occuper de sa fille et d’aider ses paroissiens à résoudre leurs problèmes, le prêtre sent l’étau se refermer inexorablement sur lui, sans savoir s’il aura le courage d’affronter le calvaire très personnel qui l’attend… (Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs)

Prête-moi ta main : par Laurent Zeitoun, Philippe Mechelen avec Alain Chabat, Charlotte Gainsbourg, Bernadette Lafont

Synopsis : La vie est facile pour Luis, 43 ans, célibataire heureux, épanoui dans son métier, aimé, choyé, couvé par sa mère et ses cinq sœurs. Cela aurait pu durer toute une vie, mais voilà… Lassées de le materner, celles-ci décident qu’il est temps pour lui de se marier. Le plus vite possible ! Cerné par sa famille qui ne pense plus qu’à ça, il élabore un plan : trouver la femme parfaite qui va se faire passer pour sa fiancée et qui va lâchement l’abandonner le jour du mariage. Après ça, plus personne n’osera même prononcer le mot mariage devant lui. Mais comment trouver cette perle rare ? Luis ne voit qu’une solution : la louer !

Et justement, Emma, la sœur de son meilleur ami et collègue, vient d’arriver à Paris et cherche du travail. Ça y est, le plan est en route. Au bout, la liberté pour Luis. Les plans, c’est bien sur le papier. Mais dans la vie, ça peut s’emballer…

16 février