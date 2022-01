Jean-Jacques Bourdin : le présentateur temporairement écarté de BFMTV et RMC

Visé par une enquête pour agression sexuelle, le présentateur Jean-Jacques Bourdin, a été écarté de BFMTV et RMC.

Soupçonné d’agression sexuelle, les deux chaînes BFMTV et RMC ont demandé au journaliste, Jean-Jacques Bourdin, de se retirer temporairement de l’antenne. Pour rappel, le 18 janvier dernier, le parquet de Paris avait ouvert une enquête pour agression sexuelle par le journaliste.

La déclaration du groupe Altice

“Cette décision a été prise pour ne pas porter préjudice au fonctionnement quotidien de BFMTV et de RMC. Ce retrait temporaire de l’antenne permettra d’éviter les instrumentalisations politiques et médiatiques de cette affaire. Le groupe rappelle que Jean-Jacques Bourdin conteste vigoureusement les faits dénoncer et bénéficie de la présomption d’innocence. Une enquête interne a été ouverte pour s’assurer qu’aucun fait de ce type n’a été porté à la connaissance des salariés et managers de l’entreprise”, déclare le groupe Altice.

Apolline de Malherbe et Bruce Toussaint en remplacement

BFMTV et RMC ont convoqué Apolline de Malherbe et Bruce Toussaint pour remplacer Jean-Jacques Bourdin. Depuis ce lundi matin, Apolline de Malherbe a prit les commandes de la matinale, l’interview politique de 8 h 30. Bruce Toussaint se chargera du nouveau rendez-vous du soir, « La France dans Les Yeux ». Selon Le Parisien, la prochaine édition accueillera Éric Zemmour dans un studio de Montreuil le mercredi 9 février, la suivante sera dans le sud avec Jean-Luc Mélenchon.

Source : Pure Médias