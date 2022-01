Moon Knight : Disney+ dévoile une bande-annonce et une date de sortie pour sa prochaine série Marvel

La prochaine série des studios Marvel “Moon Knight” sur Disney+ a enfin droit à sa bande-annonce, son poster et sa date de sortie.

Inspiré des comics du même nom, “Moon Knight“, aura droit à son adaptation en série sur Disney+ dès le 30 mars. Créée par Jeremy Slater, la série racontera, en six épisodes, l’histoire du fils d’un rabbin, Marc Spector a grandi en ayant pour but de devenir boxeur poids lourd et militaire de l’armée américaine. Laissé pour mort après une mission en Égypte, il est conduit dans le temple de Khonsou, Dieu de la Lune, et accepte de devenir son avatar sur Terre : Moon Knight.

Avec au casting :