“En famille” : M6 diffusera un épisode spéciale mariage ce soir en prime time

M6 proposera un épisode spéciale mariage de “En famille” ce soir en prime time après trois ans.

La série “En famille” revient ce soir pour un épisode spécial mariage en prime time sur M6. Le dernier épisode était diffusé le mardi 10 septembre 2019. L’épisode mettra en scène le mariage de Marjorie, organisé par Jeanne Savary. Dans trois jours, Marjorie et Jean-Pierre se diront “oui” au Pays Basque, dans la propriété familiale des Escourrou, pour vivre le plus beau (ou le pire) jour de leurs vies !

Roxane ayant mis tellement de cœur dans l’organisation du mariage que ça pourrait être son mariage, elle va avoir du mal à digérer le fait que la mère de la mère du marié ait apporté sa touche personnelle. Roxane regrettera surtout le fait qu’Antoine sera responsable du dîner. La situation sera plus tendue lorsque l’on découvrira que Jacques a peut-être une liaison… La famille Le Kervelec saura-t-elle faire front et empêcher un désastre pour ne pas gâcher le plus beau jour de Marjorie ? À noter que Chantal Neuwirth et Henry Guybet seront au casting dans le rôle des parents du marié.

Source : Pure Médias