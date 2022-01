Pékin Express : l’émission revient pour une quinzième saison en février

M6 annonce la date de diffusion de la quinzième saison de Pékin Express au jeudi 10 février.

Intitulée “Sur la Terre de l’aigle royale”, la quinzième saison de Pékin Express sera lancée le jeudi 10 février à 21 h 10 sur M6. Présenté par Stéphane Rotenberg, l’émission sera de retour pour explorer la Terre de l’aigle royale. Cette quinzième saison, les binômes en compétition s’affronteront sur la terre de l’aigle royal, en passant notamment par le Kirghizistan, l’Ouzbékistan, la Jordanie et les Émirats arabes unis L’arrivée se ferrât à Dubaï (lieu initialement choisi pour la quatorzième saison). Le casting de cette saison s’est ouvert début mars 2021 et le tournage a débuté fin août 2021.

Pour rappel, la quatorzième saison, les huit binômes en compétition empruntaient dans un premier temps la piste de la Terre Rouge, avant de traverser la Route des trois continents, en passant notamment par l’Ouganda, la Grèce et la Turquie. Le départ de la compétition était donné par Stéphane Rotenberg, directement dans l’avion menant les candidats à Entebbe et l’arrivée se faisait à l’hippodrome de Constantinople, dans la ville d’Istanbul. Le tournage avait été perturbé par la pandémie de Covid-19. Il avait été interrompu pendant plusieurs mois, et la route initialement prévue (Ouganda, Éthiopie et Émirats arabes unis) a dû être modifiée. Il a été également interrompu, à la suite d’un accident de la route, impliquant des candidats et des équipes techniques